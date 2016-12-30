У Львові патрульні зупинили п’яну таксистку

Патрульні склали протокол на нетверезу таксистку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова

Вчора увечері на вулиці Богдана Хмельницького патрульні помітили автомобіль Skoda Fabia, який намагався виїхати від ринку і ще б мить зачепив припаркований автомобіль Volkswagen Passat. Водій ніяк не могла рушити з місця і пробуксовувала.

Коли підійшли інспектори до водія, то помітили у неї очевидні ознаки алкогольного сп‘яніння. Автомобіль, яким керувала ця жінка працює як таксі. Їй запропонували пройти перевірку на стан алкогольного сп‘яніння. Драгер показав результат – 2,62 проміле.

Жінка хвалилася водіям, що нещодавно закінчила курси екстремального водіння. Патрульні отримали пояснення свідків і склали протокол за керування у нетверезому стані на водія таксі.

Фото: патрульна поліція Львова