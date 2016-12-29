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Сьогодні для руху транспорту відкрили вулицю Богданівську

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Як поінформував директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Сергій Бабак, сьогодні, 29 грудня для руху транспорту відкрили вул.Богданівську. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

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Так, на вул. Богданівській на ділянці від вул.Золочівської до вул.Пластової влаштували 2 шари асфальтного покриття, а на ділянці від вул.Золочівської до вул.Старознесенської – один шар. Роботи з влаштування ще одного та двох шарів асфальтного покриття відповідно будуть виконані в наступному році при сприятливих погодних умовах.

Як додали у відділ капремонту управління інженерного господарства ЛМР, також в наступному році на вул.Богданівській продовжуватимуть роботи з влаштування тротуарів та зовнішнього освітлення.

Як зауважив  начальник управління транспорту та зв’язку ЛМР Віктор Щир,  після відкриття вул.Богданівської, автобусні маршрути №19 та №39 курсують за своїми звичними маршрутами.

Сергій Бабак також зазначив, що закінчено роботи з асфальтування шляхопроводу на вул.Городоцькій. «Перед тим, як відкрити вулицю для проїзду, необхідно ще нанести дорожню розмітку та встановити дорожні знаки. Для нанесення дорожньої розмітки потрібні сприятливі погодні умови. Роботи з влаштування тротуарів будуть продовжені вже навесні. Зовнішнє освітлення змонтовано», – сказав Сергій Бабак.

Також ще тривають роботи на вул.Мечникова. «Закінчення ремонтних робіт залежить від погодних умов. Однак, після їх завершення дорога ще має вистояти 10 днів, перш, ніж її відкриють для руху транспорту»,  – наголосив Сергій Бабак.

Фото: firtka.if.ua

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