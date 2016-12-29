Посеред ночі в одному з торгових центрів Львова знову шукали вибухівку

Вночі, 29 грудня, у Львові правоохоронці та вибухотехніки шукали вибухівку у торговому центрі «Скриня». Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Анонімне повідомлення про замінування будівлі ТЦ «Скриня» (вул. Городоцька 179, Залізничний район) надійшло о 00:14 год. на телефон «112». Вимог, виконання яких могло б відвернути вибух, не висувалось.

На місці події працювали основні підрозділи сил ЦЗ області і міста Львова згідно з «Планом дій …» у складі 35 осіб та 11 од. техніки.Місце події було огороджено, виставлено охорону та припинено доступ сторонніх осіб.

Працівниками Залізничного відділу ГУ НП у Львівській області, експертами-вибухотехніками Львівського НДЕКЦ МВС України разом з кінологом проведено обстеження будівлі торгового центру та прилеглої території. На час обстеження з приміщень будівлі було виведено 9 осіб.

О 01:10 год. пошукові роботи завершено – вибухового пристрою не виявлено. Проводяться заходи з встановлення особи, яка надала неправдиве повідомлення про замінування.

Нагадаємо, що вчора, 28 грудня, у Львові знову повідомили про замінування торгових центрів «Кінг Крос» і «ТЦ Роксолана». Також раніше повідомлося, що шантажер погрожував «мінувати» ТЦ «Роксолана» щодня.