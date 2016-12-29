До Львова на Різдво приїде півмільйона туристів

Вже традиційно у період новорічних та різдвяних свят з 19 грудня до 22 січня до Львова приїжджає велика кількість гостей. В управлінні туризму ЛМР розповіли про туристичні прогнози на цьогорічні свята, інформує прес-служба мерії.

«Очікуємо, що на період Різдвяних свят, який триває з 19 грудня до 22 січня, до Львова приїде близько 500 тисяч гостей, а 65% з них – мешканці різних міст України», – кажуть в управлінні туризму.

Нагадаємо, безліч вуличних локацій та закладів міста пропонують свою новорічну програму (у додатку). А найпопулярніший Різдвяний ярмарок, який розміщується, зокрема, на проспекті Свободи та площі Ринок, працюватиме у новорічну ніч до 03:00 та 01:00 год. відповідно.

«Багато гостей завітає до Львова впродовж місяця. Ми маємо показати їм нашу гостинність, відкритість, а також охайність міста, щоб ці люди хотіли повертатись сюди ще й ще, і отримали найкращі емоції та враження. Тому сподіваємось у цьому на підтримку львів’ян», – зазначили в управлінні туризму.

Львів’ян та гостей міста просять дотримуватися правил безпеки та порядку. Враховуючи очікувану кількість гостей, в центрі міста будуть встановленні додаткові смітники. За інформацією Галицької районної адміністрації, щороку після новорічної ночі з пр. Свободи вивозять 5 машин сміття. Особливо мешканців та гостей міста просять не розбивати на вулиці пляшки та інші скляні вироби.