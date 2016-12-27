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Порошенко підписав закон, що зменшить кількість підприємців в Україні

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6 грудня парламент ухвалив, а 27 грудня президент підписав зміни до законодавства щодо роботи фізичних осіб-підприємців. Передає ВВС-Україна.

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Відповідно до нових норм, вже з 1 січня окремі категорії ФОПів, зокрема другої та третьої груп, будуть змушені платити єдиний соціальний внесок понад 704 гривні на місяць, навіть якщо тимчасово не мають жодного прибутку.

Раніше ФОП, коли у певному періоді мав прибуток, то сплачував 5% податок та ЄСВ. Якщо ж руху коштів не було, то сплачувати не було необхідності.

Тому багато підприємців тримали відкриті ФОПи, а платили податки тільки тоді, коли мали реальні прибутки.

Нововведення ще до почату дії призвело до масового закриття ФОПів людьми, які використовували їх не постійно – так званих “сплячих ФОПів”.

Люди зараз шикуються у черги до органів влади, щоб встигнути закрити ФОП до 1 січня і не платити 704 гривні соціального внеску за “сплячий ФОП”.

При цьому перша група спрощенців має можливість сплачувати половину мінімального страхового внеску у розмірі 352 гривні на місяць.

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