Прокуратура за тиждень подала 14 позовів про повернення землі

Прокуратура продовжує в судовому порядку скасовувати рішення органів місцевого самоврядування, прийнятих внаслідок вчинення корупційного правопорушення. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Органами прокуратури області вживаються заходи до усунення негативних наслідків, спричинених корупційними правопорушеннями, вчиненими посадовими особами органів місцевого самоврядування.

Зокрема, прокурори при виявленні під час моніторингу таких рішень, подають позови до суду з метою їх скасування.

Так, упродовж минулого тижня Червоноградською, Золочівською, Городоцькою та Радехівською місцевими прокуратурами подано до судів в порядку адміністративного та цивільного судочинства 14 позовів про скасування рішень та повернення у комунальну власність земельних ділянок, загальною площею 5,9472 га, вартістю майже 795 тис грн.

Зазначимо, що вказані рішення оскарженні у зв”язку з тим, що депутати місцевих рад в порушення чинного антикорупційного законодавства не повідомили колегіальний орган про наявність у них реального конфлікту інтересів при виконанні повноважень та проголосували під час сесії за рішення про передачу їм у власність земельних ділянок.

З огляду на це, постановами районних судів вони були притягнуті до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією.