У Бродах п’яний чоловік заснув за кермом і врізався у вантажівку

Біля Львова нетверезий водій заснув за кермом і виїхав на зустрічну смугу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

Вчора близько 18.00 неподалік міста Броди на автодорозі Київ-Чоп ВАЗ 2107 та зіштовхнувся з вантажівкою DAF. З’ясувалося, що водій легковика заснув за кермом і виїхав на зустрічну смугу.

Водій вантажівки розповів, що ледве ухилився від лобового зіткнення тому вдалося уникнути гірших наслідків ДТП. Водій ВАЗу перевірили на стан сп’яніння. Результат – 1,95 проміле. На нього склали протоколи за скоєну дорожньо-транспортну пригоду та керування у нетверезому стані.

Фото: Патрульна поліція