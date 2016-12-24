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У Бродах п’яний чоловік заснув за кермом і врізався у вантажівку

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Біля Львова нетверезий водій заснув за кермом і виїхав на зустрічну смугу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

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Вчора близько 18.00 неподалік міста Броди на автодорозі Київ-Чоп ВАЗ 2107 та зіштовхнувся з вантажівкою DAF. З’ясувалося, що водій легковика заснув за кермом і виїхав на зустрічну смугу.

Водій вантажівки розповів, що ледве ухилився від лобового зіткнення тому вдалося уникнути гірших наслідків ДТП. Водій ВАЗу перевірили на стан сп’яніння. Результат – 1,95 проміле. На нього склали протоколи за скоєну дорожньо-транспортну пригоду та керування у нетверезому стані.

Фото: Патрульна поліція

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