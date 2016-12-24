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Пенсії жителям Львівщини за січень 2017 року виплатять зі змінами

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Зазвичай, пенсії виплачуються щомісяця у період з 4 до 25 числа в установлену дату виплати, яка відома кожному пенсіонеру. З метою забезпечення своєчасної виплати пенсій з урахуванням святкових та вихідних днів у січні 2017 року, 21 грудня Урядом прийнято рішення, яким встановлено, що частково пенсію за січень 2017 року буде виплачено у грудні 2016 року. Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України у Львівській області, передає Львівський портал.

пенсія

За словами начальника головного управління Галини Недзельської, пенсіонерам, які отримують пенсію через банківські установи і мають дату виплати пенсії з 4 до 15 січня 2017 р. включно, пенсія на їх банківський рахунок буде зарахована до 31 грудня 2016 року.

Пенсіонерам, які отримують пенсію через поштові відділення і мають дату виплати пенсії з 4 до 10 січня 2017 р. включно, пенсія буде виплачуватися починаючи з 27 грудня 2016 року.

Пенсіонерам, які з різних причин не зможуть отримати пенсію за січень 2017 року на поштових відділеннях в останні дні грудня, зможуть отримати її починаючи з 5 січня 2017 року.

Для пенсіонерів, які отримують пенсію через банківські установи і мають дату виплати пенсії з 16 до 25 січня або через поштові відділення і мають дату виплати пенсії з 11 до 25 січня, пенсія буде виплачуватися в звичайному режимі в установлені дати виплати.

Із загальної чисельності пенсіонерів Львівської області (700,3 тис) у грудні 2016 року буде виплачено пенсій за січень 2017 року 314,5 тис пенсіонерам, у т.ч. 206,6 тис пенсіонерів через банківські установи та 107,9 тис пенсіонерів через поштові відділення.

Слід зазначити, що на виплату пенсій за січень 2017 року буде спрямовано у грудні 2016 року понад 580 млн грн. Це фінансування здійснюється в межах затвердженого бюджету Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області на 2016 рік.

З усіх питань, пов’язаних з виплатою пенсій, пенсіонери можуть звертатися за телефоном гарячої лінії Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області: (032) 255-38-97 або до управління Пенсійного фонду України за місцем перебування пенсіонера як одержувача пенсії, а також до Контакт-центру Пенсійного фонду України 0-800-503-753 (зі стаціонарних телефонів – безкоштовно).

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