На Львівщині понад 435 тисяч сімей не можуть самостійно заплатити за комуналку

Станом на 22 грудня на Львівщині житлову субсидію одержує 435 401 сім`я (домогосподарство). У цілому підтримкою житлової субсидії охоплено понад мільйон громадян області. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

За словами заступника директора департаменту Віктора Степанюка, середній розмір одержаної субсидії становить 1 тис 598,4 грн, а середньомісячний дохід на особу в домогосподарстві – 1 тис 688,9 грн.

«На даний час органи соціального захисту населення здійснили перерахунок призначених житлових субсидій 166 755 сім’ям на наступний річний термін, які одержували субсидію у вересні – листопаді 2015 року», – зазначив він.

Віктор Степанюк також наголосив, що в умовах підвищення цін та тарифів на житлово-комунальні послуги органи соціального захисту населення Львівщини готові надати можливість отримати допомогу на оплату житлово-комунальних послуг всім, хто її потребує.

Нагадаємо, що станом на 25 листопада в області одержували житлову субсидію 414 155 родин.