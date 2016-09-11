Львівські газовидобувники: 20 млрд. кубічних метрів – не межа

«Вони – надія та базис енергетичної незалежності нашої держави, їхня робота – вагомий внесок у цей фундамент», – саме так охарактеризував працівників «Львівгазвидобування» під час урочистих привітань голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка. Про важливість видобутку газу в західному регіоні, наявність потужного підприємства та надійного його керівництва на Львівщині говорила й перший заступник голови Львівської обласної ради Парасковія Дворянин. Адже саме сьогодні своє професійне свято відзначають працівники нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України. Зокрема, свято подарували і працівникам газопромислового управління «Львівгазвидобування».

Під час урочистостей в актовому залі управління для присутніх власною самодіяльністю провели концерт, а найкращим працівникам вручили державні нагороди, галузеві та органів місцевого самоврядування відзнаки й цінні подарунки.

Своєю чергою зі святом усіх привітав директор ГПУ «Львівгазвидобування» Олександр Сендега: «Кожна професія є важливою, але, абсолютно не перебільшуючи працю тих людей, які зайняті видобутком нафти і газу, скажу, що енергетична незалежність України – це фундамент економіки, соціальна та політична стабільність», – звернувся він до працівників.

Також керівник підприємства розповів про позитивні зміни і стратегічні цілі Товариства «Укргазовидобування»:

«Нове керівництво виступило із концепцією нарощення видобутку нафти і газу ще торік у вересні. Так, основним акцентом стратегії товариства – є нарощення до 2020 року видобутку газу до 20 млрд куб. м. на рік. А це – архіскладне завдання. Окрім цього, у планах – капіталізація компанії, підняття її вартості до 20 млрд. у.о. Також серед завдань – впровадження нових технологій, починаючи від проведення сейсмічних робіт, покращення буріння, забезпечення видобутку, ефективної інтенсифікації тощо».

Водночас Олександр Сендега наголосив, що важливим питанням для керівництва є боротьба з корупцією, яка як іржа роз’їдає всі галузі, особливо – газову.

«Втім, завдяки проведенню державної політики в компанії, оптимізації системи закупівель та системі ProZorro вдалося зекономити близько 3 млрд. грн. Ці кошти скерували на оновлення техніки та підняття зарплат. І це відчутно, бо вже нині поступають нові машини та обладнання… Я переконаний, коли відзначатимемо професійне свято наступного року, тоді вже будемо говорити про серйозне оновлення виробничої та допоміжної техніки в нашій компанії, зокрема і управлінні», – додав директор підприємства.

За його словами, нині «Львівгазодобування» зустрічає своє свято з хорошими показниками роботи.

«Цей рік нам вдається досить ненапруженою працею виконувати помісячні завдання, перевиконувати ті завдання, які поставлені по видобутку газу на цей рік. Надіємося, що план по видобутку газу, який поставлений до кінця року, буде однозначно перевиконаний. Так, за 8 місяців нам вдалося реалізувати річне завдання із введення нових свердловин. Більше того, до кінця року ми очікуємо пустити в хід ще дві свердловини. Окрім цього, ми завершили всі об’єми капітального ремонту свердловин…», – відзначив Олександр Сендега.

Також він розповів про політику компанії щодо зарплат працівників, посилення кадрового потенціалу Товариства: «Вперше в історії «Укргазвидобування» йде мова про суттєве підняття оплати праці, і не на якихось 5-10%, а значно більше… Реформування тільки розпочинається. Вже у серпні ми почали отримувати нові диференційовані зарплати».

Окрім цього, Олександр Сендега поділився своїми оптимістичними прогнозами і сподіваннями щодо розвитку підприємства:

«Очікуємо серйозних результатів від нових свердловин, які нині закладені і буряться в Карпатах на Лютнянській площі. Знаємо, що перша свердловина дала 60 тис. куб. м газу в добу. Дай Бог, щоби до кінця року, можливо, у першому кварталі, ми отримали позитивні результати і почали облаштовувати це родовище. Великі надії покладаються і на Вишнянське газове родовище…Також не можна не згадати про те, що нині розпочала роботу група науковців, відомих спеціалістів Західного регіону, від яких ми очікуємо рекомендацій щодо нарощування видобутку та пошуку нових газоносних об’єктів».

Отож, Олександр Сендега сердечно привітав усіх зі святом і побажав працівникам своєї компанії усіх гараздів.

«Ми зібралися, щоб в урочистій обстановці привітати і вручити подарунки працівникам, які найкраще себе проявили, а також побажати вам усім міцного здоров’я, успіхів та достатку. Вітаю вас з професійним святом! Слава Україні», – сказав він.

Фото: Львівський портал