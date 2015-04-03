Топ-10 найпопулярніших рецептів великодніх пасок

Приготування великодньої паски – це особлива місія, яка не терпить поспіху та браку досвіду. Утім, це не означає, що вона під силу лише професіоналам. Львівський портал підготував найпопулярніші рецепти великодніх пасок, які з легкістю підкоряються господиням-початківцям. Смакуйте!

1. Паска Домашня

Простий і доступний рецепт домашньої паски. Прикрашати готову випічку можна так, як душа забажає. Тут ніколи не завадять кольорова посипка, шоколад, кокосова стружка, какао чи цукрова пудра.

Інгредієнти: молоко (0,5 л), дріжджі (80 г), цукор (2 склянки), яйця (5 шт), масло (250 г), сіль (1 ч/л), родзинки (300 г), борошно (1 кг).

Для глазурі: білок, цукрова пудра, мигдалеві пелюстки.

Як приготувати:

Готуємо опару на молоці і дріжджах з половиною борошна. Для цього розчиняємо дріжджі у теплому молоці. Додаємо борошно, столову ложку цукру. Залишаємо опару в теплому місці на годинку. Потім додаємо до неї решту цукру, обережно вливаємо розтоплене масло, кладемо 1-2 яйця і 4-5 жовтків (білки використовуємо для глазурі), борошно (дивіться скільки візьме тісто). Замішуємо круте тісто, додаємо пропарені родзинки. Готове тісто розкладаємо у форми і чекаємо, поки підніметься. Випікаємо 20-25 хвилин при 200 градусах. Готові паски покриваємо глазур`ю зі збитих білків з цукром.

2. Паска Айсберг

Завдяки оригінальному мигдалевому смаку, ця паска стане справжньою королевою вашого столу. Усі зусилля для її приготування варті результату – смачна, пухка, ароматна та солодка – просто диво!

Інгредієнти: борошно 0,5 кг), молоко (250 мл), цукор (150 г), жовтки (5 шт), вершкове масло (100 г), дріжджі (60 г), мелений мигдаль (50 г), ванільний цукор, лимонна цедра, родзинки за смаком.

Для глазурі: білки яєць, цукрова пудра

Як приготувати:

Дріжджі розтираємо з одною столовою ложкою цукру. В миску всипаємо 120 грамів борошна, доливаємо гаряче молоко і перемішуємо, щоб не було грудок. Чекаємо, поки вистигне. Змішуємо з дріжджами. Залишаємо опару у теплому місці. Масло розтоплюємо та чекаємо, поки охолоне. Жовтки розтираємо з цукровою пудрою, додаємо до опари. Додаємо решту борошна, цукор та ванільний цукор. Замішуємо тісто до тих пір, поки там не будуть з`являтись бульбашки. Не перестаючи розтирати тісто, вливаємо розтоплене масло. Кладемо мелений мигдаль, лимонну цедру, розпарені родзинки. Перемішуємо. Тісто буде дуже липким. Ставимо форму з тістом у тепле місце на 40 хвилин.

Випікаємо пасочки при 180 градусах 45-50 хвилин. Готуємо глазур: цукрову пудру збиваємо з білками, змащуємо глазур`ю охололі пасочки і чекаємо, поки застигне.

3. Паска подільська

Великодня паска за давнім рецептом, знайденим у старій польській кулінарній книзі. Рецептом смачного великоднього дива поділилася кулінар-любитель Вікторія Попін.

Інгредієнти: молоко (400 мл), борошно 700 г), дріжджі (50 г), мед (1 ст/л), жовтки (15), цукор (200 г), сіль (пів ч/л), вершкове масло (200 г), стручок ванілі (тільки зернятка), сухофрукти (150 г), міцний алкоголь (100 мл), яйце для змащування поверхні.

Для прикрашання: білкова глазур, горіхи та сухофрукти

Як приготувати:

За добу до приготування внесіть всі інгредієнти в кухню. На початок приготування все має бути кімнатної температури. Сухофрукти залийте кип’ятком, через хвилину відцідіть. Потім залийте алкоголем і залиште на 8 годин. Доведіть до кипіння 300 мл молока. У миску помістіть 125 грамів борошна і залийте його киплячим молоком. Мішайте до тих пір, поки грудок майже не залишиться. Відставте масу в сторону до охолодження. Дріжджі розведіть в решті молока, додайте до заварної маси. Перемішайте і залишіть на 20 хвилин. Жовтки злегка збийте з цукром і сіллю. Масло розтопіть на повільному вогні, трохи остудіть. Додайте до опари решту борошна, ваніль, мед, жовтки з цукром і вершкове масло. Замісіть липке тісто. Місіть його до тих пір, поки маса не буде гладкою: 6-8 хвилин в міксері на середніх оборотах, 12-15 хвилин вручну. Накрийте миску з тістом трохи вологим рушником і залиште на 1 годину 30 хвилин. Сухофрукти обкатайте в борошні, так щоб вони повністю були оповиті нею. Висипте їх в тісто, гарненько вимішуючи його вдруге. Форми для пасок змастіть рослинною олією, наповніть їх трохи більше, ніж на половину. Накрийте форми трохи вологим рушником і залиште на 40-50 хвилин. Тісто має підрости майже до самого верху. Змастіть поверхню пасок збитим яйцем і поставте в розігріту духовку. Увага! Перші 15 хвилин духовку не відкривайте, бо паски можуть впасти. Випікати паски слід при 190ᵒ С.

Готові паски шедро змастіть глазур’ю, посипте сухофруктами і горіхами.

4. Шоколадна паска в мультиварці

Експрес-спосіб приготування смачної і простої паски у мультиварці-хлібопічці.

Інгредієнти: борошно (300 г), манка (4 ст/л), яйце, вершкове масло (3 ст/л), жовтки (5), какао-порошок (4 ст/л), рідкий мед (1,5 ст/л), молоко (100 мл), жирна сметана (3 ст/л), сіль (1 ч/л), сухі дріжджі (1,5 ч/л), цукор (2 ст/л), ванільна глазур, прикраси.

Як приготувати:

Розімніть масло при кімнатній температурі. Всі продукти мають бути кімнатної температури, крім молока – його слід підігріти до 38-40 °С. Збийте яйце, жовтки, молоко, цукор, мед, сіль і дріжджі. Додайте вершкове масло, сметану, перемішайте і додайте какао-порошок. У мультиварку-хлібопічку вставте форму для випічки хліба. Всипте в неї просіяне борошно і манку, влийте масляно-яєчну суміш. Виберіть програму «Кекс» і закрийте. Прилад автоматично запропонує вам вибрати колір скоринки, виберіть «2» – середня. Через 2 години 30 хвилин ваша паска буде готова. Акуратно вийміть її з форми і повністю остудіть, але під рушником. Поставте паску на аркуш паперу для випічки. Полийте глазур`ю і залиште на кілька хвилин, щоб вона застигла. Тепер можете прикрашати.

5. Сироїдна мигдальна паска

Неймовірно простий і трохи незвичний спосіб приготування великодньої паски. Припаде до душі поціновувачам чогось особливого.

Інгредієнти: мигдаль (1 склянка), горіхи волоські (0,5 склянки), сухофрукти (0,5 склянки), мед (2 ст/л).

Як приготувати:

Мигдаль та горіхи замочіть на 10 хвилин у теплій воді. Почистіть та помеліть у кавомолці чи блендері. Додайте меду, замісити круте тісто. Потім додайте сухофрукти. Сформуйте паску. Такий виріб випікати не потрібно.

6. Сирна паска з шоколадом і горішками

На Великдень прийнято робити і сирну паску. Кожна господиня, мабуть, має свій рецепт такої страви. Але ми можемо запропонувати щось новеньке.

Інгредієнти: сир (600 г), сметана (150 г), вершкове масло (100 г), цукор (200 г), ванільний цукор (2 ч/л), цукрова пудра (50 г), шоколад (150 г), волоські горіхи (70 г).

Як приготувати:

Сир обов`язково перетріть через сито чи збийте в кухонному комбайні. Потім додайте сметану, розм`якшене при кімнатній температурі вершкове масло, цукор і ванільний цукор. Добре перемішайте масу, щоб вона вийшла однорідна і гладка. Шоколад потріть на крупній тертці і пересипте цукровою пудрою. Це потрібно для того, щоб шоколад в сирі зберіг форму і не пофарбував відразу паску в шоколадний колір. Тертий шоколад покладіть у морозилку на 5 хвилин або в холодильник, щоб він добре охолов. Горіхи поріжте невеликими шматочками. У сирну масу спочатку додайте горіхи і добре перемішайте, потім висипте тертий шоколад. Масу швидко і ретельно перемішайте. У форму, в яку викладатимете паску, спочатку постеліть марлю. Тоді викладіть в неї сирну масу. Зверху загорніть кінці і накрийте тарілкою. Під форму обов`язково підставте якусь посудину, оскільки з неї буде витікати сироватка. На кришку поставити вантаж – банку з водою. У такому стані паску потрібно витримати в холодильнику 6-12 годин. Потім її можна виймати з форми і прикрашати кольоровими посипками.

7. Шафранова паска

Шафранові паски на великдень – гарний спосіб урізноманітнити щорічне свято. У середині такі паски виходять гарного жовтого кольору. До речі, шафран – це висушені і подрібнені рильця крокусів.

Інгредієнти: борошно (1 кг), жовтки (5 шт), цукор (1,5-2 склянки), молоко (1,5 склянки), масло або маргарин (300 г), пакетик сухих дріжджів, сіль (три чверті ч/л), шафран (1 ч/л), пакетик ваніліну, цукати (50 г), волоські горіхи (100 г), родзинки (100 г), панірувальні сухарі або манка.

Для глазурі: білки (2 шт), цукрова пудра (100 г).

Як приготувати:

Підігрійте молоко (воно повинно бути теплим, а не гарячим), покладіть дріжджі, перемішайте. Потім додайте 500 грамів борошна. Перемішайте, накрийте рушником і поставте в тепле місце. У цей час в миску покладіть шафран і розведіть його 4-ма столовими ложками води. У миску покладіть жовтки, перемішайте їх. Додайте цукор і ванілін. На невеликому вогні розтопіть масло або маргарин. Коли опара підніметься в два рази, можна додавати туди інші інгредієнти. Спочатку яйця з цукром і сіллю, потім прямо з водою шафран. Ще пізніше масло. Після цього поступово починайте вмішувати борошно. Тісто найзручніше вимішувати руками. Готове тісто не повинно бути крутим, але в той же час має відставати від рук і від стінок. Накрийте його рушником і знову поставте в тепле місце на 1,5-2 години. У цей час можна порізати цукати і горіхи. Форму густо змастіть маслом або маргарином. Посипте панірувальними сухарями чи манкою. Коли тісто підійде в два рази, додайте родзинки, горіхи і цукати. Тепер можете розподілити тісто по формах. Воно має займати по висоті третину форми. Поставте форми з пасками в тепле місце, щоб вони підійшли. Коли паски підійдуть, випікайте їх приблизно протягом години при температурі 180 градусів. Готові паски можна полити глазур`ю і прикрасити.

8. Вершкова паска з рікотти

Рецепт паски для любителів екзотики. Сподобається фанатам рікотти – італійського сиру, який виготовляють з молочної сироватки, що залишається після готування моцарели чи інших сирів.

Інгредієнти: рікотта (1,5 кг), вершки жирністю 35% (350 мл), жовтки (10 шт), мед (150 г), натуральний ванільний цукор (2 ст/л), дрібка морської солі.

Для глазурі: маленький апельсин, абрикосовий джем (2 ст/л), цукрова пудра (150 г).

Як приготувати:

Застеліть друшляк кухонним рушником, викладіть в нього рікотту і накрийте. Поставте в таз. На сир встановіть вантаж і залиште так, щоб стекла рідина. Змішайте в мисці або в невеликій каструлі жовтки з медом і вершками. Додайте ванільний цукор і сіль, збийте. Поставте миску на водяну баню – на велику каструлю, на третину наповнену легко киплячою водою. Прогрівайте вершкову суміш, весь час перемішуючи, допоки загусне. Зніміть миску і остудіть суміш -вона повинна бути ледь теплою. Протріть рікотту через сито, а потім змішайте сир з вершковою масою. Застеліть форму для паски вологою марлею, викладіть масу, закрийте і поставте в холодильник на 1-2 доби. Краще поставити форму на тарілку – з паски може витікати рідина. Перед подачею зітріть цедру з апельсина, вичавте сік і змішайте все з джемом. Варіть на невеликому вогні доки не загусне, змішайте з пудрою. Паску викладіть на тарілку, відкрийте, зніміть марлю, полийте теплою глазур`ю і дайте їй трохи застигнути.

9. Паска з пуншем

Це якраз та форма польської випічки, перекрутивши яку, французи створили свої алкогольні кекси. Принаймні так вважає кулінар-любитель Вікторія Попін, яка і поділилася цим рецептом. Спробуймо його і ми.

Інгредієнти: борошно (650 г), молоко кімнатної температури (200 мл), дріжджі (50 г), цукор (150 г), вершкове масло (120 г), жовтки (10 шт), ром (25 мл), сіль (пів ч/л), цедра 1-го апельсину.

Для просочування: вода (200 мл), цукор (60 г), цедра 1/2 лимону, ром (100 мл).

Як приготувати:

Борошно змішайте зі сіллю. В окремому посуді збийте жовтки з цукром, потім помістіть їх у велику миску, додайте охолоджене топлене масло, ром, цедру. Ще раз збийте й додайте борошно. У молоці розведіть дріжджі й додайте до борошна. Замісіть еластичне, але трохи липке тісто (6-8 хвилин в міксері на середніх обертах, 10-12 хвилин вручну). Накрийте тісто трохи вологим рушником і залиште на 1,5 години. Розігрійте духовку до 180ᵒ С. Форми змастіть олією. Тісто помніть і розкладіть по формах, наповнюючи їх лише до половини. Залиште на 1 годину підходити, накривши злегка вологим рушником. Поверхню пасок, що підросли змастіть молоком. Поставте форми з тістом в розігріту духовку. Випікайте близько 40 хвилин. За цей час приготуйте сироп для просочування. У невеликому сотейнику доведіть до кипіння воду з цукром і цедрою. Вимішуйте до повного розчинення цукру. Дайте рідині охолонути до кімнатної температури, видаліть цедру і влийте ром. Просочіть сиропом поверхню вистиглої паски, поливаючи її обережно з усіх боків. Залиште на 30 хвилин і прикрасьте паску глазур`ю.

10. Сирна ванільна паска з тропічними фруктами

І на завершення – рецепт смачнючої паски, яку обожнюють,насамперед, діти . Вона радує і своїми смаковими якостями, і зовнішнім виглядом. Смакуйте!

Інгредієнти: жовтки (5 шт), молоко (1,5 л), сметана (250 мл), сік половини лимона, цукрова пудра (70 г), вершкове масло (150 г), ванільний екстракт (1 ч/л), половина манго, ківі (2 шт).

Як приготувати:

Молоко влийте у велику каструлю і додайте сметану з жовтками і лимонним соком. Добре перемішайте і починайте підігрівати на повільному вогні, час від часу помішуючи. Як тільки суміш добре прогріється, і молоко почне згортатися, для безпеки накрийте каструлю кришкою. Час від часу перевіряйте молочну суміш. Вона повинна добре згорнутися. Зніміть з вогню і дайте повністю охолонути. Відцідіть отриманий сир через густе сито, можна навіть марлевою тканиною застелити сито, якщо воно не досить густе. Залиште сир в ситі під гнітом на ніч. На наступний день у великій мисці змішайте масло, цукрову пудру і ванільний екстракт. Добре перемішайте до однорідності.

Бажану форму застеліть харчовою плівкою і викладіть туди сирну масу. Добре утрамбуйте. Залиште охолоджуватися, як мінімум на 2 години, а краще 6. Обережно перекиньте сирну паску на сервірувальну тарілку і прикрасьте фруктами. При бажанні, можна полити паску медом.

Смачного і веселих вам свят!

При підготовці статті були використані матеріали кулінарних сайтів: gotuemo.com/ua, patelnya.com.ua, shefkuhar.com.ua, www.picantecooking.com/ua.