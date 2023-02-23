Іспанія може передати Україні 10 танків Leopard

Іспанія розглядає можливість надання Україні 10 танків Leopard. Про це під час брифінгу у Києві 23 лютого повідомив іспанський прем’єр-міністр Педро Санчес.

«Як учора сказала міністерка оборони, ми надішлемо Україні 6 танків Leopard 2A4. Та найближчими тижнями ми подивимося, чи можемо збільшити цю цифру до 10. Звичайно, ми допоможемо українським військовим навчитися використовувати ці танки», – сказав він.

За словами Педро Санчеса, перші українські військовослужбовці вже розпочали в Іспанії освоювати танки Leopard. Водночас саму поставку цієї техніки збираються синхронізувати з завершенням військових навчань.

Прем’єр-міністр Іспанії наголосив, що його країна продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно. Йдеться і про військову, і фінансову, і гуманітарну допомоги.

«Ми вже відправили Україні різні типи боєприпасів, військової техніки та озброєння. Але ми розуміємо, що всього цього потрібно більше, аби стримувати Росію і відновити контроль над окупованими територіями. Саме тому Іспанія продовжуватиме надавати Україні допомогу», – відзначив Педро Санчес.

Політик також згадав про допомогу у захисті українського неба, але зауважив, що це питання Іспанія має вивчити разом із міжнародними партнерами. При цьому Санчес не уточнив, чи він має на увазі системи ППО, чи сучасні винищувачі.

Нагадаємо, 22 лютого міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що її країна передасть українській армії 6 танків Leopard 2 A4.

Як відомо, загалом західні країни мають передати Україні щонайменше 321 танк. Зі свого боку президент Володимир Зеленський каже, що для війни з Росією ЗСУ потрібно додатково від 300 до 500 танків й Україна веде перемовини для якнайшвидшого отримання цієї важкої техніки.

Втім нещодавно Німеччина схвалила постачання Україні ще 178 танків Leopard 1 зі своїх промислових запасів. Перші з них планують доставити вже влітку, однак більшість передадуть не раніше 2024 року. Разом із тим Нідерланди, Німеччина та Данією планують поставити Україні ще близько 100 танків Leopard.

Які саме країни передадуть Збройним Силам Україні танки Leopard, читайте за цим посиланням.

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Фото: ОП