Іспанія передасть Україні 6 танків Leopard 2

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес підтвердила, що країна передасть українській армії шість відремонтованих бойових танків Leopard 2 A4.Про це, як пише Європейська правда, повідомляє El Pais.

У відповідь на запит депутата Народної партії і генерала у відставці Фернандо Гутьєрреса Діаса де Отазу, Роблес підтвердила, що її відомство “вже ремонтує передову секцію танків Leopard 2 A4, що складається з чотирьох танків плюс два, загалом шість, щоб довести їх до сучасного рівня” і передати їх українським збройним силам.

Хоча вона не назвала дату поставки, міністр неодноразово заявляла, що мета полягає в тому, щоб танки були готові до кінця березня або на початку квітня.

Роблес залишила двері відкритими для постачання більшої кількості танків цієї моделі в майбутньому «у разі необхідності» і за запитом української влади і союзників, але виключила постачання найсучасніших танків Leopard 2 (еквівалент німецьких A6), які входять до складу трьох механізованих бригад (Гвадаррама, Кордова і Естремадура) і батальйону танків з бригади Арагон, оскільки вони необхідні для національної оборони.

Танки вже знаходяться на заводі Santa Bárbara Sistemas, що належить General Dynamics European Land Systems (GDELS) в Алькала-де-Гвадайра (Севілья), куди вони були переведені з Agrupación de Apoyo Logístico 41. На цій базі в Сарагосі вже десять років зберігаються 53 вживані танки Leopard A4, які Іспанія купила у Німеччини.

Минулого тижня стало відомо, що Норвегія вирішила передати Україні вісім танків Leopard 2 і до чотирьох танків спеціального призначення.

Як було відомо раніше, загалом західні країни мають передати Україні 321 танк. Зі свого боку президент Володимир Зеленський каже, що для війни з Росією ЗСУ потрібно додатково від 300 до 500 танків й Україна веде перемовини для якнайшвидшого отримання цієї важкої техніки.

Втім нещодавно Німеччина схвалила постачання Україні ще 178 танків Leopard 1 зі своїх промислових запасів. Перші з них планують доставити вже влітку, однак більшість передадуть не раніше 2024 року.

Разом із тим Нідерланди, Німеччина та Данією планують поставити Україні ще близько 100 танків Leopard.

Які саме країни передадуть Збройним Силам Україні танки Leopard, читайте за цим посиланням.

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