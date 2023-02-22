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Зеленський планує відвідати саміт НАТО у Вільнюсі, - посол

Ольга Денисяка

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Посол України в Литві Петро Бешта повідомив, що Президент України Володимир Зеленський планує відвідати саміт НАТО у Вільнюсі. Для цього він має отримати запрошення. Про це повідомляє Delfi.

«Ми плануємо. Перше, що нам потрібно – це запрошення, тому що Україна не є членом НАТО. Ми сподіваємося отримати його (запрошення – ред.) і сподіваємося на кардинальну зміну ситуації, пов’язану з війною в Україні», – зазначив Бешта.

Саміт НАТО у столиці Литви відбудеться 11-12 липня.

Передісторія

30 вересня 2022 року президент Володимир Зеленський спільно з очільником Верховної Ради Русланом Стефанчуком та прем’єром Денисом Шмигалем підписали заявку України на пришвидшений вступ до НАТО.

Того ж дня генсек НАТО Єнс Столтенберг вкотре підтвердив політику «відкритих дверей» Північноатлантичного альянсу, втім наголосив, що рішення про вступ України мають прийняти одноголосно всі 30 держав-членів.

Офіційно свою підтримку Україні висловили щонайменше 9 країн-членів НАТО: Польща, Литва, Латвія, Естонія, Чехія, Словаччина, Румунія, Чорногорія й Північна Македонія. Також неофіційно вступ України до НАТО підтримала Канада, дещо обережну позицію, але все одно схвальну, мали й США.

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На початку листопада 2022-го президент Володимир Зеленський заявив, що Україна почала працювати з членами НАТО щодо вступу до Альянсу.

Нещодавно президент сказав, що Україна хотіла б бачити «кроки вперед» у напрямку НАТО, а не далі чути від держав-членів Альянсу про «відчинені двері». Володимир Зеленський пропонує, аби Україна інтегрувалась до НАТО за пришвидшеною процедурою, як відбувається зі Швецією й Фінляндією.

За останніми соціологічними дослідженнями, підтримка вступу України до НАТО сягнула рекорду – на початку 2023 року «за» висловились 86% українців.

Підтримка громадськості вступу України до НАТО безпрецедентно виросла з початку повномасштабного вторгнення Росії.

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