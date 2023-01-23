В Україні зросла підтримка вступу країни до НАТО

За останні місяці підтримка вступу до НАТО знову зросла і наразі є найвищою. Про це йдеться в опитуванні «Рейтингу».

Так, за даними групи, на референдумі ініціативу вступу України до Північноатлантичного альянсу підтримали б 86% громадян. Проти вступу в НАТО проголосували б всього 3% опитаних, утрималися б 8%.

Окрім того, 87% опитаних підтримали б вступ України до, проти – 3%, не проголосували б – 8%.

Підтримка вступу до ЄС та НАТО майже одностайна серед представників усіх макрорегіонів, вікових та майнових груп.

Також 80% респондентів «за» створення військово-політичного союзу у складі України, Польщі та Литви. 6% – не підтримують, 9% – утримуються від відповіді.

Зазначимо, в опитування брали участь населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок.

Раніше повідомлялося, що все більше українців виступають за європейський рух розвитку України. Станом серпень 2022 року вступ до Євросоюзу підтримують 92% громадян, до НАТО – 79%.