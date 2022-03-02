В Україні безпрецедентно виросла підтримка вступу до ЄС і НАТО, – опитування

Підтримка вступу України до Європейського Союзу та НАТО є найвищою за всю історію опитувань: 86% підтримують приєднання України до ЄС, 76% – за вступ в НАТО. Про це свідчить опитування, яке проводила група «Рейтинг» 1 березня 2022 року.

«У порівнянні з довоєнним періодом рівень підтримки вступу до ЄС та НАТО зріс більше ніж на 20 в.п. Позитивна динаміка відбулася за рахунок зростання підтримки вступу до західних структур серед населення Півдня та Сходу. У віковому розрізі в усіх категоріях спостерігається одностайна підтримка вступу України до ЄС та НАТО», – кажуть соціологи.

61% опитаних українців вірить у те, що Україна стане членом Європейського Союзу найближчим часом (протягом 1-2 років). 13% думають, що наша держава стане членом ЄС через 5 років, у ще довшій перспективі – 6%. Вагаються із оцінками 17%.

Не вірять у те, що Україна стане членом ЄС лише 4%. У порівнянні із минулим роком кількість тих, хто не вірить в європейську інтеграцію України значно зменшилася (у листопаді 2021 року таких було 26%).

Зазначимо, що опитування проводили методом телефонного інтерв’ю в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Участь у дослідженні взяли 1200 респондентів віком 18+. Похибка становить не більше 2,8%.

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