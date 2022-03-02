ОСТАННІ НОВИНИ

В Україні безпрецедентно виросла підтримка вступу до ЄС і НАТО, – опитування

Наталя Дуляба

|

Підтримка вступу України до Європейського Союзу та НАТО є найвищою за всю історію опитувань: 86% підтримують приєднання України до ЄС, 76% – за вступ в НАТО. Про це свідчить опитування, яке проводила група «Рейтинг» 1 березня 2022 року.

«У порівнянні з довоєнним періодом рівень підтримки вступу до ЄС та НАТО зріс більше ніж на 20 в.п. Позитивна динаміка відбулася за рахунок зростання підтримки вступу до західних структур серед населення Півдня та Сходу. У віковому розрізі в усіх категоріях спостерігається одностайна підтримка вступу України до ЄС та НАТО», – кажуть соціологи.

61% опитаних українців вірить у те, що Україна стане членом Європейського Союзу найближчим часом (протягом 1-2 років). 13% думають, що наша держава стане членом ЄС через 5 років, у ще довшій перспективі – 6%. Вагаються із оцінками 17%.

Не вірять у те, що Україна стане членом ЄС лише 4%. У порівнянні із минулим роком кількість тих, хто не вірить в європейську інтеграцію України значно зменшилася (у листопаді 2021 року таких було 26%).

Зазначимо, що опитування проводили методом телефонного інтерв’ю в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Участь у дослідженні взяли 1200 респондентів віком 18+. Похибка становить не більше 2,8%.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?
Оксана ПОПОВИЧ
Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?

Цьогорічний Національний відбір на Євробачення відзначився гучними скандалами, дискваліфікацією одного з учасників, неод...

Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам
Наталя ДУЛЯБА
Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам

Нова хвиля коронавірусу, спричинена штамом «Омікрон», вперше за весь час пандемії в Україні викликала справжній бум захв...

Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів
Анастасія ПИЖ
Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів

Уже більш як чверть століття «АТБ» є головним постачальником гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необх...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів