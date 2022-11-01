Україна починає працювати з членами НАТО щодо вступу, – Зеленський

Україна підписала з Чеською Республікою спільну декларацію щодо її євроатлантичної перспективи. Такі документи Україна хоче укласти з усіма членами НАТО. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні 31 жовтня.

«Сьогодні (31 жовтня, – ред.) був з візитом в Україні прем’єр-міністр Чехії – один із наших найбільших друзів… Підписали спеціальну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції нашої держави. Чехія підтвердила, що підтримає членство України в НАТО. Декларація також містить конкретні напрямки нашої співпраці для імплементації стандартів НАТО в Україні. Розпочинаємо роботу з підписання таких декларацій з усіма членами Альянсу», – сказав глава держави.

Як уточняють в Офісі президента, підписаний документ визначає пріоритетні напрями співпраці обох країн в межах стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в НАТО.

У декларації висловлено підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також підтверджено відданість політиці «відкритих дверей» НАТО. Також у документі зафіксована підтримка Чехії перспективи вступу України до Північноатлантичного альянсу щойно дозволять умови.

Крім того, у декларації окремо відзначено намір Чеської Республіки продовжити надання потужної військової, технічної, оборонної та гуманітарної підтримки Україні.

Зазначимо, що це є перший подібний документ, який Україна підписала, аби прискорити свою євроатлантичну інтеграцію.

Нагадаємо, 30 вересня президент Володимир Зеленський спільно з очільником Верховної Ради Русланом Стефанчуком та прем’єром Денисом Шмигалем підписали заявку України на пришвидшений вступ до НАТО.

Того ж дня генсек НАТО Єнс Столтенберг вкотре підтвердив політику «відкритих дверей» Північноатлантичного альянсу, втім наголосив, що рішення про вступ України мають прийняти одноголосно всі 30 держав-членів.

Офіційно свою підтримку Україні вже висловили 9 країн-членів НАТО: Польща, Литва, Латвія, Естонія, Чехія, Словаччина, Румунія, Чорногорія й Північна Македонія. Перед цим неофіційно вступ України до НАТО підтримала Канада, дещо обережну позицію, але все одно схвальну, мають й США.

За останніми соціологічними дослідженнями, підтримка вступу України до НАТО сягнула рекордного показника – «за» висловились 83% українців.

У листопаді має відбутися засідання міністрів закордонних справ НАТО, під час якого країни-члени Альянсу можуть почати обговорювати заявку України.

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Фото: Офіс президента