Росія ніколи не переможе Україну, – Байден

Президент Сполучених Штатів Джо Байден, виступаючи 21 лютого у Варшаві із промовою, заявив, що союзники України не втомляться підтримувати її в протистоянні повномасштабній агресії РФ, а Київ ніколи не буде переможений Росією. Про це пише Європейська правда.

«Сумнівів бути не повинно: наша підтримка України не похитнеться, НАТО не буде розділеним, і в нас не настане втома. Жадоба й бажання Путіна до землі та влади зазнає невдачі, а любов українського народу до своєї країни візьме гору. Демократичні держави світу захищатимуть свої свободи сьогодні, завтра і завжди», – наголосив американський президент.

Байден підкреслив, що «на кону нині – свобода», а світ зрозумів, що «задовольнити апетити агресора неможливо, їм треба протистояти».

«Автократи розуміють лише одне слово: ні, ні, ні! Ні, ви не захопите мою країну, не заберете мою свободу, не заберете моє майбутнє», – додав він.

Прокоментував президент США і дії російського візаві Владіміра Путіна, запевнивши, що йому не вдасться досягти своїх цілей в Україні.

«Диктатор, який роками відбудовував імперію, ніколи не придушить любов народу до свободи, жорстокість ніколи не зламає волю вільних людей, а Україна ніколи не буде переможена Росією. Ніколи!», – наголосив лідер США.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Як писав Львівський портал, напередодні візиту до Польщі 20 лютого президент США Джо Байден із неанонсованим візитом прибув до Києва.

Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським у Маріїнському палаці, потім вшанував пам’ять українців, які загинули у війні з російськими окупантами, а також відвідав Михайлівський Золотоверхий собор.

Під час поїздки в Україну США оголосили надання нового пакету військової допомоги Україні. До нього увійшли, зокрема, артилерійські боєприпаси, протитанкові системи і радари повітряного спостереження. Детальніше читайте тут.

Володимир Зеленський назвав перемовини із президентом США Джо Байденом у Києві змістовними та заявив, що їхні результати будуть відчутні на полі бою.

А сам Джо Байден стверджував, що через рік після вторгнення в Україну «загарбницька війна Путіна йде до провалу».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.