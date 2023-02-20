У Києві Байден оголосить новий пакет військової допомоги, – Білий дім

Президент США Джо Байден під час візиту до Києва оголосить надання нового пакету військової допомоги Україні. До нього увійдуть, зокрема, артилерійські боєприпаси, протитанкові системи і радари повітряного спостереження. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті Білого дому.

«Сьогодні в Києві я зустрічаюся з президентом Зеленським та його командою для розширеної дискусії щодо нашої підтримки України. Я оголошу про чергову поставку критично важливого обладнання, включаючи артилерійські боєприпаси, протитанкові системи та радари повітряного спостереження, щоб допомогти захистити український народ від повітряних бомбардувань. І я поділюся, що пізніше цього тижня ми оголосимо про додаткові санкції проти еліт і компаній, які намагаються ухилитися від військової машини Росії або заповнити її», – вказано в офіційній заяві президента Сполучених Штатів.

Джозеф Байден наголосив, що прибув в Україну напередодні річниці повномасштабного російського вторгнення, аби зустрітися з Володимиром Зеленським і підтвердити непохитну відданість США демократії, суверенітету та територіальній цілісності України.

«Коли Путін розпочав вторгнення майже рік тому, він вважав, що Україна слабка, а Захід розділений. Він думав, що зможе пережити нас. Але він глибоко помилявся. За останній рік Сполучені Штати створили коаліцію країн від Атлантики до Тихого океану, щоб допомогти захистити Україну, надаючи безпрецедентну військову, економічну та гуманітарну підтримку. І ця підтримка триватиме», – підкреслив Джо Байден.

Президент США додав, що також чекає поїздки до Польщі, щоб зустрітися з президентом Анджеєм Дудою та лідерами союзників зі східного флангу й обговорити подальшу підтримку України.

Нагадаємо, 20 лютого із неанонсованим візитом до Києва прибув президент США Джо Байден. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Маріїнському палаці. Після представлення членів української та американської делегацій лідери країн поспілкувалися віч-на-віч.

Цей візит Джозефа Байдена є символічним, адже він вперше прибув в Україну за час повномасштабної війни, і зробив це саме напередодні річниці вторгнення РФ.

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Фото: ОП