До Києва приїхав Джо Байден

У понеділок, 20 лютого, до Києва завітав президент США Джо Байден. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Про те, що президент Штатів Джо Байден збирається приїхати в столицю України, нічого не було відомо. Хоча заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник в ефірі національного марафону анонсував візит когось із «головних» західних партнерів України.

Першими про те, що в Київ прибув американський президент, почали писати у соцмережах і опублікували відео, як Джо Байден йде із Володимиром Зеленським біля Михайлівського собору. Ця прогулянка збіглась із повітряною тривогою.

Дещо згодом про приїзд президента США офіційно повідомив Володимир Зеленський. Цей візит Джо Байдена є символічним, адже він вперше прибув в Україну за час повномасштабної війни, і зробив це саме напередодні річниці вторгнення РФ.

Сам Джо Байден уже прокоментував свій приїзд в українську столицю. Він каже, що таким чином США хочуть підтвердити свою «непохитну відданість демократії, суверенітету та територіальній цілісності України».

«Оскільки ми наближаємося до річниці жорстокого вторгнення росії в Україну, я сьогодні в Києві, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським і підтвердити нашу непохитну відданість демократії, суверенітету та територіальній цілісності України. Коли Путін розпочав вторгнення майже рік тому, він вважав, що Україна слабка, а Захід розділений. Він думав, що зможе пережити нас. Але він глибоко помилявся.

За останній рік Сполучені Штати створили коаліцію країн від Атлантики до Тихого океану, щоб допомогти захистити Україну, надаючи безпрецедентну військову, економічну та гуманітарну підтримку. І ця підтримка триватиме», – написав президент США у своєму Twitter’і.

Як згодом повідомили в Офісі президента, зустріч лідерів обох країн пройшла у Маріїнському палаці. Після представлення членів української та американської делегацій Байден і Зеленський поспілкувалися віч-на-віч.

Володимир Зеленський зазначив, що говоритиме з Джозефом Байденом про ситуацію на фронті, посилення української армії, щоб перемогти у війні ще у 2023 році.

Зі свого боку Джозеф Байден зауважив, що радий знову відвідати Київ.

«Багато що змінилося з часу останньої поїздки. Сталися жахливі речі, вторгнення, але водночас українці проявили себе так, як дуже мало народів проявляли себе будь-коли у своєму захисті. І вони допомогли нам осягнути значення демократії», – сказав президент США.

Президент США також переказав вітання від членів Конгресу, на яких, за словами Байдена, справив сильне враження виступ Володимира Зеленського у Конгресі наприкінці 2022 року.

Лідер Сполучених Штатів розповів також про намір обговорити, як його країна та союзники можуть найефективніше допомогти Україні в боротьбі за свободу та незалежність.

Зазначимо, раніше ЗМІ писали, що 20-22 лютого, напередодні першої річниці з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Джо Байден може прибути до Польщі. Не виключали також можливість його зустрічі з Володимиром Зеленським.

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Фото: ОП