Байден у Києві заявив, що загарбницька війна Путіна йде до провалу

20 лютого президент США Джо Байден у Києві заявив, що через рік після вторгнення в Україну «загарбницька війна Путіна йде до провалу». Про це пише CNN.

«Путін думав, що Україна слабка, а Захід розділений. Він думав, що зможе пережити нас. Я не думаю, що він так думає зараз», – сказав Байден, стоячи поруч із президентом України Володимиром Зеленським.

«Він просто явно помилявся. Рік потому докази цього знаходяться тут, в цій кімнаті. Ми стоїмо тут разом», – сказав Байден про Путіна.

Візит Байдена в Україну, який є його першим візитом із моменту повномасштабного вторгнення РФ, став символічним й покликаний продемонструвати тривалу американську підтримку України та її народу.

Президент США нагадав про початок війни, коли світ із тривогою спостерігав за нарощуванням російських військ уздовж українського кордону.

У своїй промові Байден пригадав, як вони з Зеленським розмовляли телефоном, коли «російські літаки були в повітрі, а танки перетинали кордон» України.

«Ви сказали мені, що чули вибухи на задньому плані. Я ніколи цього не забуду», – відзначив він.

«Світ ось-ось мав змінитися», – сказав Байден, згадуючи, що Зеленський попросив його зібрати світових лідерів й попросити їх підтримати Україну.

«Ви сказали, що не знаєте, коли ми зможемо знову поговорити. Тієї темної ночі рік тому світ буквально готувався до падіння Києва. Можливо, навіть до кінця України», – підкреслив президент США.

«Рік потому Київ стоїть. І Україна стоїть. Демократія стоїть. Американці стоять з вами, і світ стоїть з вами», – наголосив він.

Байден також сказав, що Київ «заволодів частиною його серця».

Як повідомляв Львівський портал, 20 лютого із неанонсованим візитом до Києва прибув президент США Джо Байден. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Маріїнському палаці, потім вшанував пам’ять українців, які загинули у війні з російськими окупантами, а також відвідав Михайлівський Золотоверхий собор.

У Білому домі заявили, що в Києві Джо Байден оголосить надання нового пакету військової допомоги Україні. До нього увійдуть, зокрема, артилерійські боєприпаси, протитанкові системи і радари повітряного спостереження.

Володимир Зеленський назвав перемовини із президентом США Джо Байденом у Києві змістовними та заявив, що їхні результати будуть відчутні на полі бою.

Після Києва Байден, як він сам заявив, поїде до Польщі, щоб зустрітися з президентом Анджеєм Дудою та лідерами союзників зі східного флангу й обговорити подальшу підтримку України.

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