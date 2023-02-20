Результати будуть відчутні на полі бою, – Зеленський про перемовини з Байденом у Києві

Володимир Зеленський назвав перемовини із президентом США Джо Байденом у Києві змістовними. Їхні результати будуть відчутні на полі бою. Про це сказав президент України на спільній пресконфереції 20 лютого.

«Ми провели переговори з президентом США у форматі тет-а-тет, потім – у розширеному форматі. Це була розмова, яка дійсно наближає нашу спільну перемогу у цій війні. Ми можемо і маємо зробити так, щоб 2023 рік став роком перемоги. Я хочу підкреслити: ця неспровокована злочинна російська агресія проти України, Європи та всього демократичного світу має завершитись очищенням всієї української землі від окупації Росії та твердими гарантіями довготривалої безпеки як нашої держави, так і всієї Європи й світу», – відзначив Володимир Зеленський.

Перемовини з Джозефом Байденом він назвав змістовними і висловив вдячність президенту США, Конгресу та всьому американському народу за підтримку й допомогу Україні.

При цьому глава держави зауважив, що приїзд президента Сполучених Штатів в українську столицю напередодні річниці вторгнення РФ є символічним і таким, що зміцнює стійкість України.

«Цього тижня минає рік, як Україна протистоїть російському вторгненню. І це дуже символічно, що ми зміцнюємо нашу стійкість двома зустрічами з Джо Байденом: першою – моїм візитом у Вашингтон у грудні, другою – візитом президента США і його команди до Києва зараз. Результати цих візитів, безумовно, будуть відчутні на полі бою, у посиленні наших воїнів та у звільненні наших територій. Рішення США щодо Abrams для України вже заклало основу для танкової коаліції, історично важливим є прогрес щодо протиповітряної оборони – ЗРК Patriot. Це захист наших міст, це дійсно фундаментальне посилення», – наголосив Володимир Зеленський.

Крім того, президент згадав, що обговорив із Джо Байденом можливість надання Україні далекобійної зброї та того озброєння, якого досі ще не було. Втім він не став говорити про деталі цієї розмови.

Зі свого боку Джо Байден зауважив, що США продовжать допомагати Україні, відтак найближчим часом оголосять надання нового пакету військової допомоги, а також введення санкцій проти РФ.

«У новому пакеті, про який я буду сьогодні говорити, будуть додаткові боєприпаси для HIMARS, для артилерії, системи, які дозволять захистити український народ від бомбардувань. Також ми оголосило про введення нових санкцій, щоб унеможливити обхід РФ санкційних механізмів. У Конгресі ми будемо виділяти мільярди у вигляді прямої бюджетної допомоги, аби український уряд міг скористатись нею негайно. Адже Україна платить надзвичайно велику ціну, її жертви є величезними», – сказав президент Сполучених Штатів.

Нагадаємо, 20 лютого із неанонсованим візитом до Києва прибув президент США Джо Байден. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Маріїнському палаці, потім вшанував пам’ять українців, які загинули у війні з російськими окупантами, а також відвідав Михайлівський Золотоверхий собор.

У Білому домі заявили, що в Києві Джо Байден оголосить надання нового пакету військової допомоги Україні. До нього увійдуть, зокрема, артилерійські боєприпаси, протитанкові системи і радари повітряного спостереження.

Після Києва Байден, як він сам заявив, поїде до Польщі, щоб зустрітися з президентом Анджеєм Дудою та лідерами союзників зі східного флангу й обговорити подальшу підтримку України.

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