Байден – росіянам: США не хочуть руйнувати Росію

Президент США Джо Байден звернувся до росіян і запевнив, що Штати не хочуть руйнувати РФ та не збираються її атакувати. Про це він сказав 21 лютого під час своєї промови у Варшаві.

Джо Байден наголосив, що США та Європа ніколи не загрожували Росії, відтак звернувся з коротким посланням до самих росіян.

«Я хотів би звернутися до громадян Росії. США не хочуть руйнувати Росію, вони не збираються атакувати Росію. Мільйони російських громадян хочуть жити у мирі зі своїми сусідами. Вони ніколи не були ворогами. Це – трагедія. Президент Путін обрав війну і те, як довго війна триватиме, це його вибір. Він може зупинити війну», – сказав президент Штатів.

За його словами, якщо РФ зупинить своє вторгнення і вийде з України, то війна закінчиться. Якщо ж Україна перестане боротись, то це буде кінцем України. Але Джо Байден висловив упевненість, що Україна може постояти за себе.

Зазначимо, ввечері 21 лютого Джо Байден виступив у Варшаві з промовою з нагоди перших роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він, зокрема, говорив також і про те, що союзники не втомляться її підтримувати, а Росія ніколи не переможе Україну.

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Нагадаємо, напередодні поїздки до Польщі 20 лютого президент США Джо Байден із неанонсованим візитом прибув до Києва.

Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським у Маріїнському палаці, потім вшанував пам’ять українців, які загинули у війні з російськими окупантами, а також відвідав Михайлівський Золотоверхий собор.

Під час поїздки в Україну США оголосили надання нового пакету військової допомоги Україні. До нього увійшли, зокрема, артилерійські боєприпаси, протитанкові системи і радари повітряного спостереження. Детальніше читайте тут.

Володимир Зеленський назвав перемовини із президентом США Джо Байденом у Києві змістовними та заявив, що їхні результати будуть відчутні на полі бою.

Сам Джо Байден стверджував, що через рік після вторгнення в Україну «загарбницька війна Путіна йде до провалу».

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