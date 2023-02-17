Ексзаступника міністра Лозинського таки помістили під варту

Колишньому заступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василю Лозинському, якого обвинувачують у хабарництві, змінили міру запобіжного заходу та таки помістили під варту із можливістю внесення 50 млн грн застави. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Так, 17 лютого Апеляційна палата ВАКС в повному обсязі задовольнила апеляційну скаргу прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та обрала колишньому заступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василю Лозинському новий запобіжний захід.

Йому призначили тримання під вартою з альтернативою внесення 50 млн грн застави. Саме на такому запобіжному заході наполягали прокурори з самого початку.

Термін дії цього запобіжного заходу – до 22 березня 2023 року.

Зауважимо, що 24 січня Вищий антикорупційний суд обрав для Василя Лозинського запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Тепер його оскаржили в апеляційному порядку.

Василя Лозинського, який донедавна був заступником міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, обвинувачують в отриманні 400 тисяч доларів хабара під час закупівлі генераторів. Його звільнили 22 січня, відразу на наступний день після затримання.

У кримінальному провадженні фігурують ще чотири людини: довірена особа Лозинського, підприємець та двоє його спільників. Усім їм теж уже оголосили підозри.

У чому суть справи

Торік влітку Кабмін виділив майже 1,41 млрд грн Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України на забезпечення теплом населення взимку. Слідство встановило, що у цей час підприємець запропонував заступнику міністра Василю Лозинському провести закупівлю пересувних котельних установок за процедурою прямих договорів, оскільки йшлося про термінові закупівлі матеріалів і обладнання для безперебійного проходження опалювального сезону.

Підприємець, залучивши до реалізації злочинної схеми ще двох осіб, підготував пропозицію для міністерства з цінами на 25-30% вищими за ринкові. У той же час було створено видимість, що ця вартість є обґрунтованою, оскільки підприємець задіяв підконтрольні йому компанії, які пропонували схоже обладнання за ще вищу ціну.

Правоохоронці стверджують, що Василь Лозинський погодився на пропозицію підприємця за хабар у 400 тисяч доларів.

Додамо, що 36-річний Василь Лозинський родом зі Львівщини. Спочатку очолював департамент економічного розвитку,торгівлі та промисловості Львівської ОДА, а в 2019 році став першим заступником тодішнього голови ЛОДА Маркіяна Мальського.

У Міністерство розвитку громад прийшов на початку 2020 року, тоді ж його і призначили першим заступником міністра. Торік на початку листопада Кабінет Міністрів призначив Василя Лозинського в.о. міністра після звільнення з цієї посади Олексія Чернишова.

Пізніше уряд об’єднав міністерства інфраструктури і розвитку громад та територій. Об’єднане міністерство очолив Олександр Кубраков, а Лозинського призначили його заступником.

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