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Мальський призначив своїм заступником колишнього чиновника ЛОДА

Соломія Головіна

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На посаду першого заступника голови Львівської ОДА призначили 33-річного Василя Лозинського. Про це сьогодні, 27 серпня, під час апаратної наради повідомив очільник ЛОДА Маркіян Мальський, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Маркіян Мальський привітав Лозинського з призначенням і побажав плідної роботи.

Зазначимо, Василь Лозинський народився у місті Мостиська. У 2007 році закінчив ЛНУ імені Івана Франка за спеціальністю «міжнародні економічні відносини». У 2010 році завершив навчання на юриста у Франковому університеті.

У 2007 році працював спеціалістом відділу міжнародних зв’язків Львівського університету внутрішніх справ; з 2008 по 2011 рік – на різних посадах Міністерства фінансів України. З 2011 року працював на різних посадах в управлінні економіки Львівської ОДА.

У 2013 році Василь Лозинський очолив управління інвестиційної політики департаменту економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості ЛОДА. Останнє місце праці – Обласна асоціація місцевих рад Ради Львівщини.

Як повідомляв Львівський портал, загалом Маркіян Мальський мав чотири кандидатури на посаду свого заступника, серед них – і Василь Лозинський.

Фото: ld-forum.com.ua

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