Колишнього заступника міністра Лозинського відправили під домашній арешт

Вищий антикорупційний суд обрав для ексзаступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Про це пише Українська правда.

Рішення про домашній арешт Лозинського ухвалив суддя Ярослав Шкодін.

Лозинський зобов’язаний цілодобово бути під домашнім арештом.

Він також зобов’язаний прибувати за кожною вимогою, не відлучатися з Києва без дозволу, повідомляти про зміну місця проживання та/або роботи, не спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними, здати закордонні паспорти і носити електронний браслет.

Раніше ВАКС арештував Сергія Кривого – ймовірного організатора надання хабаря ексзаступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури з альтернативою внесення застави 100 000 472 грн.

Також ВАКС призначив Роману Кітнеру у справі про хабар ексзаступнику міністра розвитку громад Василю Лозинському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести 805 200 гривень як заставу.

Пособнику Кривого Миколі Лукашику, якому були підконтрольні підприємства, з якими укладали договори поставки обрали арешт з альтернативою внесення застави майже 27 млн грн.

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