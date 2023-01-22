Кабмін звільнив заступника міністра, якого затримали за хабарництво

Кабінетом Міністрів України звільнено з посади виконувача обов’язків Міністра розвитку громад та територій України Василя Лозинського через розкрадання бюджетних коштів. Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За словами Олександра Кубракова, Василь Лозинський входив до злочинного угрупування яке розкрадало кошти на закупівлі генераторів. Його затримали під час отримання хабаря у розмірі 400 тисяч доларів.

«Сьогодні рішенням Кабінету Міністрів звільнено Василя Лозинського з посади заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Нагадаю учора співробітники НАБУ та САП викрили та припинили діяльність організованого злочинного угрупування з розкрадання бюджетних коштів. До складу злочинної групи входив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Його затримали під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 400 тис. дол. США. Ці кошти він одержав за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки. Кримінальне провадження було зареєстровано у вересні 2022 року», – повідомив Олександр Кубраков.

Він також повідомив, що в кінці грудня розпочався і досі триває процес ліквідації Міністерства розвитку громад та територій та створення нового об’єднаного Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України та базі Мінінфраструктури.

«Дав доручення команді Міністерства розпочати перевірку усіх діючих проєктів Мінрегону, в тому числі за бюджетні кошти, кошти міжнародних фінансових установ та проєктів технічної допомоги», – зазначив він.

Раніше Львівський портал повідомляв, що заступника міністра зі Львівщини затримали через хабар. За попередніми даними, Лозинського звинувачують в отриманні 400 тисяч доларів хабара при закупівлі генераторів. Повна сума закупівлі складала 1,8 мільярда гривень.

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