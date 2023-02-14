Резнікову призначили першого заступника

Кабінет Міністрів на засіданні 14 лютого призначив генерал-лейтенанта Олександра Павлюка першим заступником міністра оборони України. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, першим заступником міністра оборони України призначили генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, натомість з цієї посади звільнили Івана Руснака.

Зауважимо, що для того, аби заступником міністра оборони міг стати військовослужбовець у званнях генерал-лейтенант або віцеадмірал, президент України Володимир Зеленський видав спеціальний указ. Ця вимога щодо заміщення посади такого рівня та низки інших стосується лише часу дії воєнного стану.

14 лютого сам Олексій Резніков заявив, що хоче звільнити із посади своїх заступників Івана Руснака та Олега Гайдука. Натомість на посаді першого заступника міністра він бачить Олександра Павлюка, заступником із питань цифрового розвитку – волонтера Віталія Дейнегу, заступником із питань євроінтеграції – експосла Андрія Шевченка.

Нагадаємо, обговоренню в суспільстві про необхідність кадрових змін у Міністерстві оборони України передував скандал із закупівлями харчів за завищеними цінами, а також чиновник Олександр Лієв, що, відповідаючи за закупівлі для ЗСУ, підтримував окупацію Криму.

Йшлося також і про звільнення самого міністра оборони Олексія Резнікова. Коментуючи таку ймовірність, він казав, що подасть у відставку, якщо так вирішить президент. Резніков досі очолює Міноборони.

Довідково: 52-річний Олександр Павлюк є уродженцем Житомирщини. Генерал-лейтенант Збройних Сил України, Герой України.

Із липня 2021 року по березень 2022-го був командувачем Операції об’єднаних сил (ООС). Під його керівництвом українські військові втримали Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасну та інші міста Донецької й Луганської областей.

Протягом березня-травня 2022 року Олександр Павлюк був керівником Київської ОВА. Саме він організовував оборону столиці на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Крім найвищої держвідзнаки, звання Герой України, Олександра Павлюка також нагородили орденами Богдана Хмельницького ІІ і ІІІ ступенів, медаллю «За військову службі Україні».

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