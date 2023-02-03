Лієва звільнили з Міноборони

У Міністерстві оборони України не підтвердили наявність у Олександра Лієва російського громадянства, однак т.в.о. керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки звільнили. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Так, за даними МО, Лієв вирішив звільнитися за власним бажанням. У міністерстві також спростували наявність у Лієва паспорта РФ.

«Олександр Лієв проходив відповідні перевірки, обов’язкові при вступі на посаду держслужбовця. Так само, у порядку, який діє під час особливого періоду, до Служби безпеки України надавались відповідні матеріали з питання доступу до державної таємниці. Жодних заперечень від СБУ отримано не було. Будь-яких фактів, які б підтверджували наявність у Олександра Лієва іншого громадянства, крім українського, до Міноборони не надавалося», — йдеться у повідомленні.

Раніше Львівський портал повідомляв, що за збройні контракти Міноборони відповідає Олександр Лієв, який підтримав окупацію Криму.

1 лютого він написав заяву на звільнення, щоб «не шкодити міністру оборони» Олексію Резнікову.

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