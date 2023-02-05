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Резніков може піти з Міноборони, на його місце може прийти Буданов, – ЗМІ

Наталя Дуляба

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З наступного тижня міністр оборони Олексій Резніков може залишити свою посаду. На його місце розглядають керівника розвідки Кирила Буданова. Про це пише Українська правда, посилаючись на власні джерела в уряді, Офісі президента та силових відомствах.

Як стверджують журналісти, наразі команда президента роздумує, куди перевести Резнікова, адже «ні в кого в ОПУ немає сумнівів, що він повинен залишитися в команді».

Як варіант розглядають, що Резніков стане новим міністром юстиції. Водночас чинного міністра Дениса Малюську можуть відправити послом в одну із європейських країн.

Натомість Міноборони найімовірніше очолить Кирило Буданов. Видання пише, що він вже шукає собі заміну в Головному управлінні розвідки.

«Кирилу дуже важко йти з ГУР, він не хоче в Міноборони, бо розуміє, що це величезна бюрократична машина. Але роздумувати часу вже особливо немає», – пояснює джерело серед силовиків.

В інтерв’ю Українській правді, яке вийде найближчим часом, міністр оборони Олексій Резніков прокоментував можливість свого звільнення:

«У мене жодних розмов, що я маю припинити діяльність на цій посаді не відбувалося. Я повторю свою відповідь іншим ЗМІ: кожен чиновник повинен усвідомлювати, що на своїй посаді він не на все життя. Він має почати етап і завершити його. Тому я готовий до будь-якого розвитку подій. За те, що зробив, мені не соромно аж ніяк. Мені точно буде, що показати, що я зробив. А все решта подивимося. Але кожен раз після того, як спілкуюся з УП, дійсно щось відбувається, це цікавий символ».

Як писав Львівський портал, обговоренню в суспільстві про необхідність кадрових змін у Міністерстві оборони України передував скандал із закупівлями харчів за завищеними цінами, а також чиновник Олександр Лієв, що, відповідаючи за закупівлі для ЗСУ, підтримував окупацію Криму.

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