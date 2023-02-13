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Заступником міністра оборони зможе стати генерал-лейтенант чи віцеадмірал

Андрій Котенський

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким військовослужбовця у званні генерал-лейтенанта чи віцеадмірала можуть призначити першим заступником міністра оборони України. Про це йдеться в указі президента від 13 лютого 2023 року №76/2023.

Перелік посад, що заміщуються військовослужбовцями Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення у державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, а також державних та комунальних навчальних закладах, та граничних військових звань за цими посадами, доповнено розділом про те, що посаду першого заступника міністра оборони може обійняти генерал-лейтенант, віце-адмірал (посада може бути заміщена на період дії правового режиму воєнного стану).

Кабінету міністрів також доручено внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо зміцнення демократичного цивільного контролю над органами та формуваннями сектора безпеки і оборони згідно зі стандартами НАТО.

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