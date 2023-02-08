Зеленський і Сунак відвідали українських військових, які навчаються на танках Challenger

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак відвідали військову базу Bovington Campу у графстві Дорсет, на якій проходять підготовку українські військовослужбовці.

«Побачив, як відбувається навчання українських екіпажів на британському основному бойовому танку Challenger та іншій броньованій техніці. Відзначив танкістів, десантників і механіків Збройних Сил України орденами «Богдана Хмельницького» ІІІ ступеня та «За мужність» ІІІ ступеня, а також медалями «За військову службу Україні». Наші військові поспішають якнайшвише набути нових навичок, щоб повернутися додому й використати все, чого навчилися, для звільнення нашої території», – повідомив Володимир Зеленський.

Наприкінці січня українські танкові екіпажі прибули до Великої Британії для навчання на танках Challenger 2.

15 січня Британія підтвердила плани передати Україні ескадрон з 14 танків Challenger 2 і близько 30 САУ калібру 155 мм AS90.

Заступник міністра оборони Британії Алекс Чалк висловив сподівання, що танки Challenger 2 прибудуть до України наприкінці березня.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Українські танкісти прибули на навчання до Великої Британії вкінці січня та приступили до освоєння управління танками Challenger 2.

Як відомо, Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив у понеділок увечері, що запросив Зеленського «особисто взяти участь у майбутньому саміті».

Зеленський у середу вранці прибув з неанонсованим візитом до Британії. Це його другий закордонний візит з початку війни. Він провів переговори з британським прем’єром Ріші Сунаком та виступив у парламенті Британії.

Президент України також зустрівся із королем Великої Британії Чарльзом ІІІ.

В планах Володимира Зеленського у середу ввечері із Лондона поїхати до Парижа.

Також відомо, що Зеленського у четвер очікують у Брюсселі на саміті Європейського Союзу.

Ця поїздка стала другим візитом Зеленського за межі України після повномасштабного вторгнення Росії майже рік тому. У грудні він відвідав Вашингтон.

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