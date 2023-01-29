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Українські танкісти прибули на навчання до Великої Британії

Анастасія Диняк

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Танкісти з України прибули до Великої Британії, де розпочнуть навчання на танках Challenger 2. Про це йдеться у Twitter Міністерства оборони Великої Британії.

«Українські танкісти прибули до Великої Британії для початку підготовки до продовження боротьби з Росією. Велика Британія надасть Україні танки Challenger 2 разом з іншими країнами-партнерами, демонструючи міцність підтримки України на міжнародному рівні», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що в середині січня Британія пообіцяла передати Україні 14 танків Challenger 2 і близько 30 САУ калібру 155 мм AS90.

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