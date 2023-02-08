Зеленський із Лондона поїде до Парижа

Після візиту до Лондона президент України Володимир Зеленський в середу ввечері прибуде до Парижа. Про це повідомляє французьке видання BFMTV, пише Європейська правда.

Жодних подробиць візиту видання не наводить.

Також відомо, що Зеленського у четвер очікують у Брюсселі на саміті Європейського Союзу.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив у понеділок увечері, що запросив Зеленського «особисто взяти участь у майбутньому саміті».

Зеленський у середу вранці прибув з неанонсованим візитом до Британії. Це його другий закордонний візит з початку війни.

Він провів переговори з британським прем’єром Ріші Сунаком та виступив у парламенті Британії.

Ця поїздка стане другим візитом Зеленського за межі України після повномасштабного вторгнення Росії майже рік тому. У грудні він відвідав Вашингтон.

Зауважимо, 9 лютого 27 лідерів ЄС зберуться в Брюсселі на саміт, де заплановані такі теми для обговорення: Україна, міграція та реакція блоку на закон про зниження інфляції в США.

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