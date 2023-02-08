Зеленський із Лондона поїде до Парижа

Після візиту до Лондона президент України Володимир Зеленський в середу ввечері прибуде до Парижа. Про це повідомляє французьке видання BFMTV, пише Європейська правда.
Жодних подробиць візиту видання не наводить.
Також відомо, що Зеленського у четвер очікують у Брюсселі на саміті Європейського Союзу.
Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив у понеділок увечері, що запросив Зеленського «особисто взяти участь у майбутньому саміті».
Зеленський у середу вранці прибув з неанонсованим візитом до Британії. Це його другий закордонний візит з початку війни.
Він провів переговори з британським прем’єром Ріші Сунаком та виступив у парламенті Британії.
Ця поїздка стане другим візитом Зеленського за межі України після повномасштабного вторгнення Росії майже рік тому. У грудні він відвідав Вашингтон.
Зауважимо, 9 лютого 27 лідерів ЄС зберуться в Брюсселі на саміт, де заплановані такі теми для обговорення: Україна, міграція та реакція блоку на закон про зниження інфляції в США.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Андрій Котенський