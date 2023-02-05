6 лютого глава УГКЦ оголосить рішення щодо календарної реформи

Блаженніший Святослав збирається у понеділок, 6 лютого, оголосити рішення Архиєрейського Синоду УГКЦ в Україні щодо календарної реформи. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі УГКЦ.

Під час зустрічі зі студентами Тернопільського медуніверситету Блаженніший Святослав розповів, що Синод УГКЦ вже закінчився, а прийняте рішення він оголосить публічно в понеділок, 6 лютого, о 17:00 год. в ефірі Живого телебачення.

«Я хочу витримати інтригу. Але наперед хочу дуже вас попросити: послухайте голосу своєї мами, послухайте голосу своєї церкви! Бо є такий крок, який ми мусимо зробити з багатьох причин. Зараз є найкращий момент для цього. Ми це мусимо зробити разом. Це нам може трохи коштувати. Тому давайте дочекаємося понеділка. Вся інтрига буде розкрита», – сказав очільник УГКЦ.

Нагадаємо, в Україні вже кілька років поспіль активно обговорюють перехід на Григоріанський календар і святкування Різдва з усім світом 25 грудня. Ще торік глава ПЦУ Митрополит Епіфаній говорив, що підтримує таку ініціативу, втім стверджував, що це може статись не одномоментно, адже йдеться не лише про одну дату, а про про цілу календарну реформу.

Говорячи про часові межі, то очільник ПЦУ прогнозував, що більшість українців зможе повністю перейти на святкування Різдва 25 грудня протягом десяти років.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україні стрімко побільшала підтримка переходу на Григоріанський календар. Згідно з останнім великим соцопитуванням, проведеним у цьогоріч листопаді, за святкування Різдва 25 грудня висловились 44% громадян, тоді як минулого року цей показник становив 25%.

Наприкінці минулого року у «Дії» запустили нове опитування щодо святкування Різдва в Україні. За його результатами майже 60% висловились за 25 грудня.

Наприкінці 2022 року глави УГКЦ та ПЦУ домовилися створити спеціальну робочу групу, яка має всебічно вивчити питання переходу українських церков на Григоріанський чи Новоюліанський календар.

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