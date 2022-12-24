Лідери УПЦ та УГКЦ обговорили потребу реформи церковного календаря

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав провів зустріч з Митрополитом Київським і всієї України ПЦУ Блаженнішим Епіфанієм. Під час зустрічі говорили про реформу церковного календаря, яка щораз то гостріше постає перед Різдвяними та Пасхальними святами, повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Зустріч лідерів церков відбулася у суботу, 24 грудня, на території Михайлівського Золотоверхого монастиря.

У ході обговорення було запропоновано створити спільну робочу групу, яка має всебічно вивчити питання переходу українських церков на Григоріанський чи Новоюліанський календар, за яким Різдво відзначається 25 грудня, а не 7 січня.

«Ця робоча група мала б випрацювати конкретні пропозиції для Предстоятелів та Синодів обох Церков в контексті приготування до відзначення 1700-річчя Першого Вселенського Собору, що відбувся в Нікеї у 325 році. На цьому Соборі було визначено календарні принципи церковного життя – йдеться у повідомленні.

Як відомо більшість українців у додатку «Дія» проголосували, що святкуватимуть Різдво 25 грудня.

Нагадаємо, Львівський портал повідомляв, чому Різдво святкують 25 грудня.

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Фото пресслужби Київської митрополії ПЦУ

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