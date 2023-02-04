Україна повернула тіла британських волонтерів, яких вбили у Соледарі

Україні вдалося повернути тіла загиблих іноземних волонтерів добровольців – Крістофера Метью Перрі та Ендрю Тобіаса Метью Бегшоу. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Також вдалося повернути тіло загиблого воїна добровольця – українця, який служив у Французькому іноземному легіоні та після початку повномасштабного російського вторгнення повернувся захищати Україну – Євгенія Кулика.

Тіла британських волонтерів та українського захисника вдалося повернути в рамках сьогоднішнього обміну полонених, врезультаті якого Україна повернула із полону 116 своїх захисників.

Нагадаємо, на початку січня поліція Донецької області повідомила про зникнення британців Ендрю Бегшо та Кристофера Перрі. Вони зникли 6 січня по дорозі з Краматорська до Соледара, де нині тривають важкі бої.

Бегшо й Перрі останні тижні допомагали з евакуацією людей із зони бойових дій та привозили їм гуманітарну допомогу.

Додамо, що Соледар став однією із найгарячіших точок на фронті. Його рашисти взялись інтенсивно штурмувати, аби обійти неприступний Бахмут.

Рідні британських волонтерів Ендрю Бегшо та Кристофера Перрі, які на початку січня зникли на Донбасі, повідомили, що вони були вбиті під час спроби гуманітарної евакуації з міста Соледар на Донеччині.

Також Львівський портал повідомляв, що рашисти у Бахмуті вбили 33-річного американського волонтера Піта Ріда.

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