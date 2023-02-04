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Україна повернула із російського полону 116 захисників

Андрій Котенський

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Відбувся черговий великий обмін полоненими. Україні вдалося повернути 116 наших людей, оборонців Маріуполя, херсонських партизанів, снайперів з Бахмутського напрямку та інших наших героїв. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Серед звільнених: 87 воїнів ЗСУ, двоє з яких – із ССО. Вісім бійців ТрО, семеро з Нацгвардії, шестеро з Нацполіції, п’ятеро із ДПСУ, двоє з ВМС та один представник ДСНС.

З них двоє офіцерів та 114 рядових і сержантів.

Нагадаємо, що 31 грудня, напередодні Нового року, з російського полону додому повернулись 140 захисників України: 132 чоловіків і 8 жінок.

Станом на початок грудня із російського полону визволили 1331 українця.

Обміном військовополонених із кінця весни займається українська розвідка. При цьому відомстві також діє Координаційний штаб поводження з питань поводження з військовополоненими. Він надає допомогу родинам та близьким захисників та захисниць, які потрапили в полон або зникли безвісти.

Після звільнення з полону Україна надає своїм громадянам всю необхідну медичну допомогу та виплачує одноразову матеріальну допомогу.

Детальну інструкцію про те, що робити, якщо ваша близька людина, яка служить у ЗСУ, потрапила в полон або зникла безвісти, читайте за цим посиланням. Також в Україні запустили чат-бот, за допомогою якого можна оперативно отримати інформацію про зниклих і військовополонених.

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