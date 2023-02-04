У Бахмуті загинув волонтер зі США

Рашисти у Бахмуті вбили 33-річного американського волонтера Піта Ріда – засновника кампанії з надання гуманітарної допомоги Global Response Medicine.

Як стало відомо, у січні Піт пішов із GRM, щоб працювати з Global Outreach Doctors у їхній місії в Україні, і був убитий 2 лютого у Бахмуті, під час надання допомоги жертвам російського вторгнення в Україну.

«Це яскраве нагадування про небезпеки, з якими стикаються рятувальники та гуманітарні працівники в зонах конфлікту, коли вони обслуговують громадян, які потрапили під перехресний вогонь. Піту було лише 33 роки, але він прожив усе життя, служачи іншим, спочатку як морський піхотинець США, а потім у гуманітарній допомозі», – йдеться у повідомленні GRM

Піт Рід – колишній морський піхотинець США, очолював медичні бригади із порятунку людей у зонах воєнних дій із 2016 року.

Рід керував медичними бригадами під час битви за Мосул в Іраку, врятувавши понад 10 000 пацієнтів із травмами.

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