Львів’ян запрошують на коцерт «Музика Голлівуду»

Напередодні Дня всіх закоханих, 13 лютого, у Національному драматичному театрі імені Марії Заньковецької відбудеться концерт «Музика Голлівуду», на якому звучатимуть мелодії з оскароносних і легендарних фільмів. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу Clever Production.

Саундтреки до фільмів виконуватиме естрадно-симфонічний оркестр Театру Заньковецької під керівництвом народного артиста України Богдана Мочурада. Разом із ними на сцені виступлять Павло Ільницький, Оксана Караїм та Піккардійська Терція.

Про програму вечора розповів диригент події Богдан Мочурад: «У нашому виконанні прозвучать найвідоміші мелодії з голлівудських фільмів і саундтреки, які здобули Оскар, починаючи від німого кіно з Чарлі Чапліном і закінчуючи останніми відомими стрічками, такими як «Ла-Ла Ленд».

Зазначимо, що вперше у Львові прозвучить музика зі знаменитого фільму Чарлі Чапліна «The Kid». Це буде перша спроба озвучки німого кіно.

Організатори заходу запевняють, що сумно не буде нікому зі слухачів, та додають: «Якщо Ви любите фільми та музику, цей вечір для Вас, бо ми підготували найкращі, найвідоміші хіти. Кожен, хто прийде, згадає свою мелодію, фільми, які давним-давно вже не бачив. Це своєрідна екскурсія в історію голлівудського кіноматографу. Також ми підготували чимало романтичних саундтреків для усіх закоханих».

Придбати квитки на концерт можна тут.

Початок події – о 16:00 та 19:00.