Зеленський поговорив зі Столтенбергом про літаки для України

Президент України Володимир Зеленський після погодження Німеччини надати танки для оборони України закликає країни НАТО до постачання літаків. Про це Володимир Зеленський сказав під час свого вечірнього відеозвернення.

За словами Володимира Зеленського, окрім танків, для захисту України необхідні далекобійні ракети, а також винищувачі.

«Говорив сьогодні з Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Маємо відкрити постачання також далекобійних ракет для України, важливо – ми маємо розширювати й нашу співпрацю в артилерії, ми маємо вийти на постачання літаків для України. І це мрія. І це завдання. Важливе завдання для всіх нас», – повідомив Володимир Зеленський.

Він зауважує, що чим більше оборонної підтримки наші герої на фронті отримають від світу, то швидше закінчиться агресія Росії й тим надійнішими будуть гарантії безпеки для України, всіх наших партнерів після війни.

«Держава-терорист повинна програти. Право на життя людей має бути захищене», – закликав Президент України.

Як відомо, уряд Німеччини ухвалив рішення про надання Збройним Силам України 14 танків Leopard 2 та дозволив реекспорт іншим країнам.

Напередодні ЗМІ вже писали, що 25 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосить про передачу Україні танків Leopard 2. Цьому рішенню передували, як кажуть журналісти, інтенсивні кількаденні консультації із союзниками, особливо зі США. Адже Шольц відстоював позицію постачання танків ЗСУ лише у співпраці з іншими країнами.

24 січня стало відомо, що Польща надіслала Німеччині запит на реекспорт в Україну танків Leopard 2.

Передісторія

Україна готується до ймовірного нового наступу Росії, тому потребує більше зброї, зокрема й танків для свого майбутнього контрнаступу. 11 січня президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу ЗСУ роти танків Leopard 2, але у складі міжнародної коаліції.

Оскільки танки Leopard 2 виробляє Німеччина, то жодна з країн, яка має цю техніку, не може передати її Україні без дозволу Німеччини. ФРН наразі не готова ні сама дати ці танки українським військовим, ні дати дозвіл іншим державам.

ЗМІ стверджували, що канцлер Німеччини Олаф Шольц у розмові з президентом США Джо Байденом заявив про передачу ЗСУ Leopard 2 після того, як США нададуть свої танки Abrams, які є досить складними в керуванні, обслуговуванні й ремонті. Офіційно Німеччина цієї умови не підтвердила.

Згодом очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що ФРН не проти постачання танків в Україну, але виступає за збільшення коаліції таких постачальників.

Президент Володимир Зеленський зі свого боку відзначив, що дискусії довкола передачі Україні танків потрібно завершувати рішеннями.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.