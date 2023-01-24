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У Німеччині розповіли, чому не поспішають надавати танки Україні

Ольга Денисяка

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Очільниця міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у виступі на засіданні парламентської асамблеї Ради Європи розповіла депутатам, що Німеччина не проти постачання важкої зброї в Україну, але виступає за збільшення коаліції таких постачальників. Про це повідомляє Європейська правда.

На початку свого виступу Бербок розповіла про свої враження від розмови з підлітками у Харкові та про потребу захистити Україну.

Згодом, коли перейшло до запитань членів ПАРЄ, норвезька депутатка Інгрід Шу закликала Бербок пояснити, коли Німеччина нарешті надасть Україні танки Leopard-2. Вона заявила, що Німеччина в принципі не проти надавати танки, але є одна вимога.

«Я визнаю: Україна потребує більшої підтримки. Але не тільки від моєї країни, а від усіх країни. Тому ми закликаємо, щоби танки були надані великою групою країн», – пояснила вона, не уточнивши, утім, коли має настати цей час.

Анналена Бербок визнала, що є нюанси пов’язані з розбіжністю з цього питання в уряді Німеччини, але вона вважає за необхідне не звинувачувати один одного, а добиватися міжнародної підтримки постачання, і не лише військового.

«Так, ми маємо робити більше військової підтримки, але також ми маємо надавати більше гуманітарної підтримки, а також для притягнення до відповідальності (російського керівництва)», – заявила вона.

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