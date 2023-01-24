Німеччина таки дасть Україні танки Leopard 2, – ЗМІ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалив рішення передати Україні бойові танки Leopard 2. Про це пише Європейська правда з посиланням на німецький Spiegel.

За даними видання, йдеться про надання Україні щонайменше однієї роти танків Leopard 2A6. За стандартами НАТО це 14 одиниць техніки.

Німецькі танки Leopard мають надійти зі складів Бундесверу. У середньо- та довгостроковій перспективі можуть бути підготовлені додаткові танки із запасів, які має німецька промисловість.

Як зазначає Spiegel, рішенню Берліна, очевидно, передували інтенсивні кількаденні консультації із союзниками, особливо зі США. Канцлер Німеччини Олаф Шольц підкреслював, що хоче постачати Україні бойові танки лише у співпраці з іншими країнами.

Відомо, що німецька армія має на озброєнні 320 танків Leopard 2. Вони перебувають на різних стадіях ремонту та готовності до розгортання, і скільки саме з них можуть бути готові для надання Києву, публічно не розкривають.

Крім того, 24 січня стало відомо, що Німеччина отримала запит Польщі про реекспорт в Україну танків Leopard 2. У німецькому уряді заявили, що хочуть розглянути цю заявку максимально швидко. За даними ЗМІ, рішення може бути оголошене вже 25 січня.

Що цьому передувало?

Україна готується до ймовірного нового наступу Росії, тому потребує більше зброї, зокрема й танків для свого майбутнього контрнаступу. 11 січня президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу ЗСУ роти танків Leopard 2 але у складі міжнародної коаліції.

Оскільки танки Leopard 2 виробляє Німеччина, то жодна з країн, яка має цю техніку, не може передати її Україні без дозволу Німеччини. ФРН наразі не готова ні сама дати ці танки українським військовим, ні дати дозвіл іншим державам.

ЗМІ стверджували, що канцлер Німеччини Олаф Шольц у розмові з президентом США Джо Байденом заявив про передачу ЗСУ Leopard 2 після того, як США нададуть свої танки Abrams, які є досить складними в керуванні, обслуговуванні й ремонті. Офіційно Німеччина цієї умови не підтвердила.

Згодом очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що ФРН не проти постачання танків в Україну, але виступає за збільшення коаліції таких постачальників.

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