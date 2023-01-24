Польща запросила у Німеччини танки Leopard 2 для України

Німеччина отримала офіційний запит щодо дозволу Польщі передати Україні з власного озброєння німецьких танків Leopard 2. Про це міністр оборони Польщі Маріуш Блащак написав у Twitter.

«Німці вже отримали наш запит на згоду про передачу Україні танків Leopard 2. Також звертаюся до німецької сторони з проханням приєднатися до коаліції країн, які підтримують Україну танками Leopard 2. Це наша спільна справа, адже йдеться про безпеку всієї Європи», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Львівський портал, на засіданні «Рамштайн-8» 20 січня міністри оборони пів сотні країн світу не зуміли домовитися щодо постачання Україні танків Leopard. Втім глава оборонного відомства Німеччини заявив, що консенсус таки буде досягнуто, але не став прогнозувати коли.

Частина німецьких політиків після цього закликали уряд принаймні надати дозвіл на передачу Україні «Леопардів» іншим країнам, які вже готові це зробити, а у Берліні відбувся мітинг за надання танків Україні.

У розпорядження ЗМІ потрапила інформація про те, що у Міноборони Німеччини за попередньої міністерки буцімто спеціально не поспішали проводити інвентаризацію наявних Leopard 2, щоб це не розцінили як ознаку готовності передати їх Україні.

Водночас, також журналісти отримали складений нібито ще пів року тому список танків Бундесверу, на підставі якого відомство могло би вирішити, які машини можна віддати Україні.

Що цьому передувало?

Україна готується до ймовірного нового наступу Росії, тому потребує більше зброї, зокрема й танків для свого майбутнього контрнаступу. 11 січня президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу ЗСУ роти танків Leopard 2 але у складі міжнародної коаліції.

Оскільки танки Leopard 2 виробляє Німеччина, то жодна з країн, яка має цю техніку, не може передати її Україні без дозволу Німеччини. ФРН наразі не готова ні сама дати ці танки українським військовим, ні дати дозвіл іншим державам.

ЗМІ стверджували, що канцлер Німеччини Олаф Шольц у розмові з президентом США Джо Байденом заявив про передачу ЗСУ Leopard 2 після того, як США нададуть свої танки Abrams, які є досить складними в керуванні, обслуговуванні й ремонті. Офіційно Німеччина цієї умови не підтвердила.