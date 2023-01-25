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Зеленський розповів, де на фронті окупанти посилюють атаки

Наталя Дуляба

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Російські окупанти посилюють свій тиск на Бахмутському і Вугледарському напрямках, однак хочуть зробити його більш масштабним. Про це сказав Володимир Зеленський у своєму зверненні 24 січня.

«Росія готується до нової хвилі агресії – з тими силами, які вона здатна мобілізувати. Зараз окупанти вже посилюють тиск на Бахмутському, Вугледарському та інших напрямках. А хочуть посилити тиск масштабніше. Щоб не визнавати помилковість агресії, господарі Росії хочуть кинути більше своїх людей і техніки в бойові дії», – зауважив глава держави.

Водночас він запевнив, що українці обов’язково даватимуть відсіч рашистам. А щоб відповідь ЗСУ була ще потужнішою, необхідно посилювати співпрацю з іноземними партнерами щодо озброєння.

«Ініціатива у війні має залишатися за нашими силами», – підкреслив Володимир Зеленський.

Президент також прокоментував ті дискусії, які точаться щодо постачання танків. Він наголосив на тому, що Україна робить все для цього необхідне, і подякував усім, хто підтримує нашу державу.

«Важливо бачити реальність: справа не в 5-10 чи в 15 танках. Потреба більша. Ми щодня робимо все, що необхідно, щоб заповнити дефіцит. І я дякую кожному й кожній, хто нас у цьому підтримує. Однак дискусії потрібно завершувати рішеннями про реальне посилення нашої оборони проти терористів. Необхідна кількість танків у союзників є. Коли буде необхідна вага рішень, будемо раді подякувати за кожне вагоме рішення. Ще працюємо заради цього», – додав Володимир Зеленський.

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