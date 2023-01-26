Ракетна атака: на Київщині рашисти влучили в критичну інфраструктуру

Під час масованої ракетної атаки вранці 26 січня російські окупанти вдарили по об’єкту критичної інфраструктури Київщини. Обійшлося без жертв. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі генпрокурора України.

Так, внаслідок ракетного удару РФ на Київщині пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. За попередньою інформацією жертв і постраждалих немає.

Крім того, уночі рашисти запустили іранські дрони-камікадзе. На Київщині пошкоджень зазнали житлові будинки та автівки.

Як додають у Київській ОВА, у житлових будинках та об’єктах цивільної інфраструктури повибивало вікна, пошкоджено дахи та фасади.

За цими фактами відкрито кримінальне провадження за ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни). Наразі триває слідство, наслідки російських атак уточнюються.

Нагадаємо, у ніч на четвер, 26 січня, російські окупанти знову здійснили масовану атаку дронами Shahed-136/131. Попередньо відомо, що було запущено 24 безпілотники і всіх їх збила ППО.

Вранці 26 січня Росія почала масовану ракетну атаку по Україні. Це був уже 13 ракетний удар по енергетичній інфраструктурі та 15 атака іранських дронів.

Як розповів Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, у небі над Україною збили 47 із 55 ракет. Серед них були й гіперзвукові «Кинджали», із якими українській ППО складно боротись.

У небі над Києвом збили два десятки російських ракет, але відомо, що одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. Також були влучання у Вінниці, на Одещині пошкоджено два енергетичні об’єкти.

В «Укренерго» кажуть, що внаслідок ракетних обстрілів є пошкодження в енергосистемі, на півдні і на Дніпропетровщині виникли проблеми з електропостачанням. Але регіони поступово повертаються до планових знеструмлень.

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