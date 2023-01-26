В «Укренерго» розповіли про наслідки 13 ракетного удару РФ

Внаслідок 13 масованої ракетної атаки російських окупантів є пошкодження в енергосистемі України, на півдні і на Дніпропетровщині виникли проблеми з електропостачанням. Про це Львівському порталу повідомили в «Укренерго».

Енергетики не вдаються у деталі щодо наслідків ракетних обстрілів РФ, але кажуть, що є влучання та пошкодження обладнання у південному, центральному, південно-західному регіонах. На одному з енергооб’єктів на Дніпропетровщині знищено основне високовольтне обладнання.

«Проблеми з енергоживленням, спричинені обстрілами на півдні, в тому числі й в Одеській області. По всій Україні під час атаки були запроваджені аварійні відключення. Зараз поступово повертаються планові графіки обмежень. Дефіцит в системі значний, до всіх областей доведені ліміти споживання», – йдеться в повідомленні «Укренерго».

Нагадаємо, зранку 26 січня невдовзі після масованого запуску іранських дронів-камікадзе Росія почала ракетну атаку на Україну. Це був уже 13 ракетний удар по енергетичній інфраструктурі та 15 атака іранських дронів.

Як розповів Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, у небі над Україною збили 47 із 55 ракет. Серед них були й гіперзвукові «Кинджали», із якими українській ППО складно боротись.

У небі над Києвом збили два десятки російських ракет, але відомо, що одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. Також були влучання у Вінниці, на Одещині пошкоджено два енергетичні об’єкти.

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