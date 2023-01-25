США передають Україні батальйон танків Abrams

Президент США Джо Байден у середу підтвердив наміри передати Україні 31 танк M1 Abrams для посилення її обороноздатності на тлі російської агресії, повідомляє Європейська правда.

«Сьогодні я оголошую, що США передадуть Україні 31 танк Abrams, що дорівнює одному українському батальйону», – сказав американський лідер, додавши, що ухвалив таке рішення за рекомендацією очільника Пентагону Ллойда Остіна.

Разом із танками США «якнайшвидше» забезпечать підготовку українських військових та нададуть запчастини. Байден зауважив, що на це «піде час», який буде використано також для інтеграції західних танків в українську армію.

«Ми також узгоджували це оголошення з нашими союзниками. Допомога США буде доповнена додатковими оголошеннями (військової допомоги), яка буде готова швидше й легше інтегруватись у найближчі тижні й місяці», – додав президент США.

M1 Abrams – танки третього покоління, які виготовляють у США. Вони перебувають на озброєнні америки із 1980 року. Вартість одного танка стартує від 6.2 млн дол. США. У екіпажі перебуває 4 людини. Машина відрізняється потужним протиснарядним захистом.

Цей танк має балістичну систему керування вогнем. Лазерний далекомір та тепловізійний прилад вбудовані в основний приціл GPS-навідника. Старіші версії оснащені нарізною гарматою, а новіші гладкоствольною, а також кулеметом, установками гранат для маскування.

Машина здатна розігнатися до 72 км/год. Запас ходу — 410 км.

Нагадаємо, напередодні ЗМІ писали, що 25 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосить про передачу Україні танків Leopard 2. Цьому рішенню передували, як кажуть журналісти, інтенсивні кількаденні консультації із союзниками, особливо зі США. Адже Шольц відстоював позицію постачання танків ЗСУ лише у співпраці з іншими країнами.

25 січня Федеральний уряд Німеччини ухвалив рішення про надання Збройним Силам України 14 танків Leopard 2 та дозволив реекспорт іншим країнам.

24 січня стало відомо, що Польща надіслала Німеччині запит на реекспорт в Україну танків Leopard 2.

Передісторія

Україна готується до ймовірного нового наступу Росії, тому потребує більше зброї, зокрема й танків для свого майбутнього контрнаступу. 11 січня президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу ЗСУ роти танків Leopard 2, але у складі міжнародної коаліції.

Оскільки танки Leopard 2 виробляє Німеччина, то жодна з країн, яка має цю техніку, не може передати її Україні без дозволу Німеччини. ФРН наразі не готова ні сама дати ці танки українським військовим, ні дати дозвіл іншим державам.

ЗМІ стверджували, що канцлер Німеччини Олаф Шольц у розмові з президентом США Джо Байденом заявив про передачу ЗСУ Leopard 2 після того, як США нададуть свої танки Abrams, які є досить складними в керуванні, обслуговуванні й ремонті. Офіційно Німеччина цієї умови не підтвердила.

Згодом очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що ФРН не проти постачання танків в Україну, але виступає за збільшення коаліції таких постачальників.

Президент Володимир Зеленський зі свого боку відзначив, що дискусії довкола передачі Україні танків потрібно завершувати рішеннями.

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