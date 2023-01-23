У мерії Львова запевняють, що дарована перепустка керівником патрульних не дійсна

Мерія Львова запевняє, що перепустка яку подарував своїй дівчині керівник патрульної поліції Львівщини Роман Пилипенко не дійсна, і її у Ратуші не могли видати. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомила керівниця ЛКП «Ратуша-сервіс» Ірина Тихоліз, із березня 2021 року у Львові діють перепустки на в’їзд у пішохідну зону центральної частини міста нового зразка, а не такі, які ширяться в мережі.

«Перепустка з відео, яке шириться у соцмережах, втратила чинність ще два роки тому. Для того, щоб могти заїхати у центр міста, крім чинної перепустки, транспортний засіб має бути внесений в електронну базу даних, інакше болард не пропустить авто», – повідомила Ірина Тихоліз.

За її словами такі перепустки втратили чинність ще два роки тому. Із березня 2021 року є нові бланки перепусток, які дають можливість заїзду на площу Ринок. І те, що було на відео, не дає права проїзду. Попри те у Ратуші із цього приводу все ж проведуть службову перевірку.

«Ми розпочали службове розслідування, і зараз з’ясовуємо, що це був за документ в ролику. Перепустки схожого зразка давали право разового проїзду, і видавалася для проїзду делегацій, службової техніки, наприклад, при проведенні реставраційних робіт тощо. Вона могла діяти протягом трьох місяців, щоб не оформляти постійно разові заїзди для таких громадян», – додала Ірина Тихоліз.

Посадовиця також зауважила, що окрім наявності перепустки, щоб мати змогу заїзду в пішохідну зону центральної частини міста, транспортний засіб має бути внесений в електронну базу даних. Якщо вийшов термін дії перепуски, то вона анульовується і зникає з бази даних.

Ірина Тихоліз також пояснила, що є три категорії перепусток на в’їзд у пішохідну зону центральної частини міста: для мешканців, для бізнесу і для службових машини.

«На всі перепустки, які видає ЛКП «Ратуша-сервіс», подаються відповідні документи через ЦНАП. Тобто потрібно звернутися в ЦНАП та подати певний перелік документів. На сайті міської ради є розміщена інструкція, як можна отримати перепустку. Тоді ці документи потрапляють в ЛКП «Ратуша-сервіс», ми їх розглядаємо і видаємо або перепустку, або відмову. Просто прийти і занести якийсь листочок – такого не може бути», – додає посадовиця.

У мерії також уточнили, що станом на сьогодні кількість виданих перепусток на 2023 рік: мешканцям – 748, бізнесу – 205, службових – 77.

У 2022 році було видано: мешканцям 227 перепусток, бізнесу – 140, службовим авто – 68.

До слова, за перепустки на площу Ринок відповідальний департамент мобільності Львівської міської ради, керівником якого є Олег Забарило.

Як відомо, керівника патрульної поліції Львівщини Романа Пилипенка відсторонили від виконання службових обов’язків до завершення службового розслідування через подарунок перепустки його дівчині, що дає дозвіл на в’їзд до площі Ринок.

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