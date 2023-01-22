Керівника патрульної поліції Львівщини відсторонили від обов’язків через подарунок

Керівника патрульної поліції Львівщини Романа Пилипенко відсторонили від виконання службових обов’язків до завершення службового розслідування через подарунок дівчині. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції України.

Романа Пилипенка відсторонили через відео, на якому він презентував своїй дівчині перепустку на проїзд автомобілем площею Ринок у місті Львові.

«За вказаними обставинами, керівництвом Департаменту патрульної поліції прийнято рішення про відсторонення начальника управління патрульної поліції у Львівській області від виконання службових обов’язків. Призначено службове розслідування», – йдеться у повідомленні.

До слова, за перепустки на площу Ринок відповідальний департамент мобільності Львівської міської ради, керівником якого є Олег Забарило.

Як відомо, у Романа Пилипенко бездоганний послужний список. Народився у місті Макіївка Донецької області. У 5 років разом з родиною переїхав до Донецька.

Під час навчання в школі входив до складу української скаутської організації ПЛАСТ, а ще займався баскетболом. Має відмінний атестат.

З 2001 по 2005 роки вчився в Донецькому юридичному Інституті МВС при Донецькому Національному університеті, де здобув осівтньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст права». Отримав диплом з відзнакою. Під час навчання в інституті займав посаду командира відділення, а згодом заступника командира роти.

З 2005 по 2008 рр. Пилипенко навчався на заочній формі навчання на економічному факультеті за спеціальністю «Управління персоналом і економіка праці» у Донецькому Національному університеті .

Здобув освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр управління персоналом і економіки праці».

Розпочав кар’єру в правоохоронних органах Роман Пилипенко одразу після завершення університету в Донецьку у 2008 році: пішов в обласне управління державної служби боротьби з економічними злочинами. Також працював на посаді старшого оперуповноваженого спец. відділу боротьби з правопорушеннями в сфері інтелектуальної власності та високих технологій при Управління Державної служби боротьби з економічними злочинами ГУМВС України в Донецькій області. У 2014 році працював у приватній фірмі, а у 2015 р. розпочав кар’єру у патрульній службі із посади командира Оболонської роти в Києві. Через декілька місяців його перевели у Львів керувати 4-м батальйоном УПС МВС.

З листопада 2015 року Пилипенко – заступник начальника Управління патрульної поліції м. Львова. Власне з цієї посади у квітні 2016 року його забрали керувати Патрульною поліцією Запоріжжя.

Цікаво, що після призначення Пилипенка керівником Запорізької ПП, місцеві ЗМІ з подивом сприймали портрети Степана Бандери і Романа Шухевича у кабінеті керівника. На це місцевим виданням Р. Пилипенко відповідав, що планує ще повісити портрет Василя Стуса.

6 червня 2017 року Роман Пилипенко очолив патрульну поліцію Львівщини.

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